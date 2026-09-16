聽新聞
0:00 / 0:00

留才窘境…護理師職場調查 逾半曾想離職、很多撐不到3個月

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
調查發現，資淺護理師離職率最高，專家呼籲，各大醫院落實新手導師制度，提供留任獎勵措施，才能留住人力。記者黃義書／攝影
調查發現，資淺護理師離職率最高，專家呼籲，各大醫院落實新手導師制度，提供留任獎勵措施，才能留住人力。記者黃義書／攝影

醫院護理環境到底多血汗，無法留人？護師公會全聯會最新調查發現，高達五成五一的醫學中心、區域醫院護理師有過離職念頭，一成五則常想著遞辭呈，其中以年紀廿五歲以下、資歷五年以下的年輕護理師流動率最高，而精神科、外科病房則是最留不住護理人力的醫療場域。

這項醫院職場滿意度調查報告共蒐集一三四○份有效問卷，結果顯示，年輕護理師的流動率最高，護師公會全聯會理事長陳麗琴表示，資淺護理師初至臨床現場工作，壓力沉重，需透過資深學長姐指導教學，才能減壓，各家醫院應落實新手導師制度，並採取留任獎金等方式，以留住新進護理人員。

據統計，台灣護理人員平均執業時間僅七年，遠低於日本十五年、美國二十年，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，這代表我國並非護理人力培育不足，而是人力耗損率過高，難以久任；如能將現行平均執業六至七年延長一倍，至十二年以上，即可降低人力壓力，緩解醫院被迫關床窘境。

入職前３個月 離任高峰

洪子仁觀察醫學中心護理師離任有二大高峰，一為初入職場的前三個月，其次為六至八年時，此時需在家庭婚育與醫院工作間做取捨，這與該項調查結果相似。他認為，醫院應針對入職前期的護理師，提供友善的臨床導師制度，給予心理支持、容錯減壓等措施，並減少新進人員非必要文書作業，建立順暢的申訴、輔導管道，讓新人順利銜接職場。

衛福部提出十二項護理改革政策，其中包括新手導師制度、獎勵措施，各家醫院作法不同，部分醫院舉辦任職滿周年慶祝餐會，選在星級飯店享用大餐。有些醫院則在新人任職滿三個月時，以包車方式載著平時忙碌的護理師，至百貨公司逛街購物；最常見的留人措施則為留任獎金，按留任時間長短，發放不同額度獎勵金，有些一口氣可拿到十幾萬元。

婚育斷職涯 制度應優化

除了鼓勵機制，陳麗琴認為，應讓新人感受到護理職涯前景，醫院應擬定一系列的職涯協助措施，例如，在新人學習階段，進一步了解其興趣領域，如對特定臨床領域有興趣，可透過培訓，順利考照，成為專科護理師；如對行政管理有興趣，則可朝著主管職發展，擔任督導、護理長。

「制度設計應避免婚育導致的職涯中斷。」洪子仁說，各家醫院應提供彈性工時、友善育兒制度。以日本為例，幾乎大型醫院均設有托兒所方便員工托育，讓人安心工作。

護理師 護理 離職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

逾5成護理師想遞辭呈！護師全聯會調查：年輕、資歷淺者離職率最高

獨／精神科護理師「想離職」比率高 衛福部首提「納三班護病比規範」

上課給公假！柳營奇美攜手中華醫事科大開護理專班

企業搶救人口大作戰／搶救雙薪爸媽最難安排的2小時 全家直接把托嬰中心蓋進總部

相關新聞

護理師職場調查曝光 逾半曾想離職、很多撐不到3個月

醫院護理環境到底多血汗，無法留人？護師公會全聯會最新調查發現，高達五成五一的醫學中心、區域醫院護理師有過離職念頭，一成五則常想著遞辭呈，其中以年紀廿五歲以下、資歷五年以下的年輕護理師流動率最高，而精神科、外科病房則是最留不住護理人力的醫療場域。

一顆蛋黃酥下肚 糖友、三高病友要散步70分鐘

中秋節將近，餐桌上少不了應景的月餅、糕點，小心吃多了，血糖、膽固醇飆升。一顆蛋黃酥熱量高達250-300大卡，屬於高鹽、高糖、高油的糕點，吃一顆要散步70分鐘才能消耗，尤其對糖尿病、心血管疾病患者負擔大，恐增加急性心肌梗塞或中風風險。醫師提醒民眾，中秋飲食應多攝取高纖蔬食、多運動，守護好血管與血糖的健康。

7成糖友控糖焦慮 僅12%每天測血糖

台灣糖尿病人口逾250萬人，每年新增18萬人，40歲以下青壯年族群的糖尿病發生率更在5年內驟增25%。糖尿病關懷基金會公布「全台血糖調查」顯示，雖然約5成糖友控糖有成，達到糖化血色素（HbA1c）

健康你我他／連結外在聲音 比在意眼光重要

4年前，不到半百的我開始戴助聽器。原本只是因為耳朵發癢去看耳科，護理師請我做聽力檢查，我順便做了，因此發現左耳聽力受損。

全球首款美國FDA生髮適應症雷射登台　絲凱鉑診所成指定治療院所　國際毛髮醫學技術接軌台灣

近年來落髮、掉髮問題逐漸受到不同年齡層關注，從日常頭皮保養到毛髮醫學，消費者對於生髮科技與專業評估的需求持續提升。隨著國際毛髮醫學技術發展，生髮雷射也逐漸朝向精準、非侵入式及個人化評估方向發展。此次國際生髮科技再進一步，FoLix髮力現生髮雷射取得美國FDA生髮適應症，並導入台灣毛髮醫學市場，絲凱鉑生髮診所更成為美國FDA生髮雷射指定治療院所，讓國際生髮科技正式與台灣專業診療接軌。 絲凱鉑生髮診所舉辦 FoLix 髮力現生髮雷射原廠國際講師臨床教育交流會，台灣醫師團隊完成技術交流與教育訓練。圖／絲凱鉑生髮診所 提供 不同於單純引進一項設備，絲凱鉑此次聚焦的是「國際技術＋專業醫師＋臨床應用」的完整整合。為深化台灣醫師對生髮雷射技術的理解，絲凱鉑生髮診所特別舉辦髮力現生髮雷射技術研討會，邀請美國專業講師來台，與台灣醫師團隊進行技術交流，針對不同落髮型態、頭皮狀況及毛囊狀態，分享國際技術發展與臨床應用經驗。 本次原廠國際講師 Keren Hayut 為 Lumenis Clinical Affairs／Regulatory & Medical Affairs Leader，具備生命科

人人想離…精神科「三班護病比」入法 衛福部終於鬆口

調查發現，精神科病房為護理師最想離職的場域，但現階段卻被排除在衛福部三班護病比規畫科別，護理界呼籲，將精神科護病比入法，採醫學中心白班一比六、小夜一比九、大夜一比十一等人力配置，每班至少二人值勤。衛福部心健司則正面回應，擬將精神科護病比入法，具體數字仍待討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。