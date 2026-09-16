留才窘境…護理師職場調查 逾半曾想離職、很多撐不到3個月

醫院護理環境到底多血汗，無法留人？護師公會全聯會最新調查發現，高達五成五一的醫學中心、區域醫院護理師有過離職念頭，一成五則常想著遞辭呈，其中以年紀廿五歲以下、資歷五年以下的年輕護理師流動率最高，而精神科、外科病房則是最留不住護理人力的醫療場域。

這項醫院職場滿意度調查報告共蒐集一三四○份有效問卷，結果顯示，年輕護理師的流動率最高，護師公會全聯會理事長陳麗琴表示，資淺護理師初至臨床現場工作，壓力沉重，需透過資深學長姐指導教學，才能減壓，各家醫院應落實新手導師制度，並採取留任獎金等方式，以留住新進護理人員。

據統計，台灣護理人員平均執業時間僅七年，遠低於日本十五年、美國二十年，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，這代表我國並非護理人力培育不足，而是人力耗損率過高，難以久任；如能將現行平均執業六至七年延長一倍，至十二年以上，即可降低人力壓力，緩解醫院被迫關床窘境。

入職前３個月 離任高峰

洪子仁觀察醫學中心護理師離任有二大高峰，一為初入職場的前三個月，其次為六至八年時，此時需在家庭婚育與醫院工作間做取捨，這與該項調查結果相似。他認為，醫院應針對入職前期的護理師，提供友善的臨床導師制度，給予心理支持、容錯減壓等措施，並減少新進人員非必要文書作業，建立順暢的申訴、輔導管道，讓新人順利銜接職場。

衛福部提出十二項護理改革政策，其中包括新手導師制度、獎勵措施，各家醫院作法不同，部分醫院舉辦任職滿周年慶祝餐會，選在星級飯店享用大餐。有些醫院則在新人任職滿三個月時，以包車方式載著平時忙碌的護理師，至百貨公司逛街購物；最常見的留人措施則為留任獎金，按留任時間長短，發放不同額度獎勵金，有些一口氣可拿到十幾萬元。

婚育斷職涯 制度應優化

除了鼓勵機制，陳麗琴認為，應讓新人感受到護理職涯前景，醫院應擬定一系列的職涯協助措施，例如，在新人學習階段，進一步了解其興趣領域，如對特定臨床領域有興趣，可透過培訓，順利考照，成為專科護理師；如對行政管理有興趣，則可朝著主管職發展，擔任督導、護理長。

「制度設計應避免婚育導致的職涯中斷。」洪子仁說，各家醫院應提供彈性工時、友善育兒制度。以日本為例，幾乎大型醫院均設有托兒所方便員工托育，讓人安心工作。