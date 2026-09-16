失重大師傑作 「誰會跌倒」首來台

從Coldplay、蘇打綠到荷蘭舞蹈劇場NDT都爭邀合作，不論ＬＶ、愛馬仕都愛他，有「失重大師」之譽的法國著名編舞家暨馬戲藝術家約恩．布爾熱瓦（Yoann Bourgeois），十一月將應二○二六中國信託新舞臺藝術節邀請首度來台，帶來讓人驚奇連連的空間魔術傑作「誰會跌倒」，絕對是年度不可錯過表演。

布爾熱瓦堪稱法國舞蹈界奇蹟，被紐約時報譽為「物理學劇作家」，以展現人類身體與引力對抗極限、有如常在跌倒邊緣的獨到舞蹈語言系統，風靡全球前衛舞蹈、流行音樂、頂尖時尚等領域。

Hermès的男裝活動、Louis Vuitton的時尚秀，都能看見布爾熱瓦手筆；蘋果AirPods廣告中，布爾熱瓦透過編舞，將日常街景變成盡情彈跳、騰空的遊樂場；他更在台灣樂團蘇打綠「未了」ＭＶ中演出，以反覆墜落、彈起的身影，呼應典故出於希臘悲劇的歌詞「薛西佛斯」不斷推巨石上山的象徵。

此次布爾熱瓦在中國信託新舞臺藝術節的邀請下首次來台，帶來廣受國際好評的經典作品「誰會跌倒」，將重力、離心力與平衡的變化，轉化為肉眼可見的戲劇張力。

舞臺就是一座卅六平方公尺的巨型懸浮平臺，六位舞者宛如縮小版的人類群像，在不斷傾斜、旋轉、擺盪的平台上，隨時調整重心，尋找立足之處。彷彿一場生存試煉。布爾熱瓦說，自己給所有舞者的任務，就是從「站穩別跌倒」口令開始。

中國信託新舞臺藝術節「誰會跌倒」，將於十一月廿日至廿二日在台北表演藝術中心球劇場演出，早鳥八折限時開賣。