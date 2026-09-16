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社工師、員管理不同調 恐仍需修法

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

我國社工師與社工員管理不同調，社工師以「社工師法」管理，有縣市公會、全國聯合會，另設有懲戒機制，違反倫理條款者，最重可廢除證照，社工員則不受這套管理機制，導致從事類似工作，管理方式卻存在落差。

衛福部昨首度提出社會工作專業人員管理制度草案，要彌補落差，不過，基層社工認為，在法源依據不充足情況下，恐難落實管理，最終仍需修法才能完善制度。

高雄市社工職業工會秘書長郭志南指出，衛福部所提的草案，擬要求社工員準用社工倫理懲戒機制，但以日前爆發的高雄市心衛中心督導性侵案為例，涉案督導並非社工師，而是社工員，若無法源依據，無法按社工師倫理懲戒方式處理，廢止其執業執照，我國社工師、社工員二套制度情況若要根本解決，需另訂「社會工作人員法」，但恐曠日廢時。

郭志南說，「社工師法」只能管理社工師，從事社會工作者，卻不僅限社工師，衛福部雖提出管理制度草案，擬讓社工員準用社工師倫理懲戒機制，但並不符合法治精神，建議可先參考新加坡作法，由獨立第三方委員會，處理不分類型社工人員倫理議題。

衛福部所提草案，另要求社工、社福機構上網到職、離職情形，並上傳勞動契約，且主管機關可將這些資料用於社福機構評鑑、考核等情況。花蓮縣社工職業工會副理事長黃浚嘉指出，除要求社工人員登錄資料外，衛福部應該妥善利用這些資料，負起責任將資料用於社工薪資、離職情況、人力缺口研析，以作為政策調整依據。

社工 修法 衛福部

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