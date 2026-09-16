剴剴案二審前夕 社工草案出爐讓基層跳腳

剴剴案主責社工遭起訴，今二審開庭，衛福部昨舉行會議，首提「社會工作專業人員管理制度」草案，引發基層跳腳。與會社工工會代表感嘆，社工界士氣低迷已久，難接受被嚴管，衛福部為主管機關，不重視社工職業安全，只專注「管理」，恐讓更多社工出走。

衛福部提出「社工專業人員管理制度」草案，分資格、認證、登錄、訓練、督導、倫理、執業安全等七大條款。台北市社工職業工會副理事長沈曜逸指出，衛福部稱引用「社福基本法」第廿條，制定管理社工各項規則，為何不優先落實同法第十七條，定期召開會議，規畫推動社會福利政策，聆聽第一線社工心聲，了解社工界需求？

據統計，全台社工約二萬一千人，其中僅一萬人領有社工師執照，其餘為社工員。「社工師法」僅針對具社工師身分者擬定倫理懲戒機制，社工員卻不在管理範圍，無法作為懲處社工員的法源依據。「社會工作專業人員管理制度」草案擬讓非社工師的社工人員也適用社工倫理懲戒機制，但與會工會代表認為，此法規層級太低，很難適用。

督導條款也引發爭辯，草案要求社福機構需以一比五至一比八比例，聘用社福督導。據轉述，有社福機構在會中表達現行人力難尋，想按此比例找到具足夠年資督導，難上加難。

草案明確定義衛福部針對社工專業人員及其職務，分社工師、社工員、社工督導等類型。花蓮縣社工工會副理事長黃浚嘉說，社工人才難覓，部分縣市連保護性社工工作，都從寬由不具社工身分者執行，若實施嚴管，恐導致現有部分社工人員無法繼續從業，影響服務量能。

草案雖有「執業安全」條款，但內容僅提及社工專業人員執行業務時，可請求警方協助。高雄市社工職業工會秘書長郭志南質疑，衛福部稱該草案並非辦法，法律位階低下，如何實質保護社工？

衛福部社工司司長楊雅嵐指出，衛福部委託社工專業團體辦理社工制度研究，透過分區座談、工作會議等方式，廣泛蒐集第一線社工及相關團體、縣市政府等意見，從實務需求檢視現行制度，將持續綜整各界意見，審慎研議。