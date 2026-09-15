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大樂透第115088期 頭獎槓龜
大樂透第115088期今晚開獎。中獎號碼為03、22、18、02、21、39，特別號07；派彩結果，頭獎槓龜，下期（18日）頭獎保證新台幣1億元。
大樂透自15日起實施中秋加碼，加開70組100萬及6000個5000元。
大樂透中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出7組，總中獎注數為7注，7組皆為單注中獎；本期5000元獎項開出581注。
活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為7組，剩餘63組；累積開出5000元獎項注數為581注，剩餘5419注，次期（18日）將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。
中秋加碼獎：16、28、05、08、34、22、15、13。
貳獎槓龜。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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