大樂透第115088期 頭獎槓龜

精神科為護師公會全聯會調查發現，最想離職的科別之一，卻不在衛福部規畫實施三班護病比的科別之列。8月底預告期滿的「醫療機構設置標準」修正草案，目前尚未公告實施，護理界提出主要訴求，要將精神科護病比入法，數字採醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11，並設定每班至少2人上限。衛福部心健司亦指出，擬將精神科護病比入法，但具體數字仍待討論。

2026-09-15 21:44