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獨／精神科護理師「想離職」比率高 衛福部首提「納三班護病比規範」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
精神科為護師公會全聯會調查發現，最想離職的科別之一，卻不在衛福部規畫實施三班護病比的科別之列。護理工作示意圖，聯合報系資料照
精神科為護師公會全聯會調查發現，最想離職的科別之一，卻不在衛福部規畫實施三班護病比的科別之列。護理工作示意圖，聯合報系資料照

精神科為護師公會全聯會調查發現，最想離職的科別之一，卻不在衛福部規畫實施三班護病比的科別之列。8月底預告期滿的「醫療機構設置標準」修正草案，目前尚未公告實施，護理界提出主要訴求，要將精神科護病比入法，數字採醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11，並設定每班至少2人上限。衛福部心健司亦指出，擬將精神科護病比入法，但具體數字仍待討論。

立法院5月通過「醫療法」部分條文修正案，三班護病比正式入法，但後續仍爭議不斷，衛福部6月預告修正「醫療機構設置標準」，明訂三班護病比採月平均計算方式，但僅適用一般急性病房，排除精神科。預告期間至8月底期滿，衛福部原訂邀醫界及護理界討論修正方向，因國內爆發致癌油案件，中央疲於處理，而暫緩進度，先請各團體提出意見，至今草案尚未正式公告。

據了解，日前衛福部心健司曾於8月初邀護理界討論精神科護病比入法事宜。衛福部心健司司長陳柏熹指出，現行精神科病房是採全日護病比，並未區分三班訂定，衛福部於8月初會議中，首次提出三班護病比入法數字，供護理及醫院團體帶回研議，「將精神科病房護病比從全日改為三班是一大突破」，九月中旬將匯整各界意見再次開會討論，形成共識後便會修入「醫療機構設置標準」。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴指出，全聯會邀集各縣市護師公會、精神護理學會、台灣護理產業工會等舉行會議，提出精神科應納入三班護病比規範範圍建議，建議數字為醫學中心白班1比6、小夜班1比9、大夜班1比11，精神科教學醫院白班1比7、小夜班1比11、大夜班1比16，精神科醫院白班1比10、小夜班1比13、大夜班1比18，且各層級醫院每班至少2人。

精神科病人非如外界想像「都在睡覺」。陳麗琴表示，精神科住院具廿四小時連續照護特性，病人病情觀察、治療性溝通、暴力及自傷風險評估、危機處理、安全維護及保護性措施等護理工作具有即時性，且不同班別均可能發生突發事件，無法以其他人力補足；部分精神科病人有自傷、商人風險，應將精神科納入三班護病比，確保人力充足，避免緊急事件導致護理師遭傷害的憾事發生。

陳麗琴強調，進入超高齡社會，住院病人共病多，精神科別人雖因精神相關疾病主訴入院，同時仍可能伴隨慢性病，護理師需同步照顧，三班護病比入法不宜排除精神科，否則一旦實施後恐導致人力排擠效應，目前已有護理系學生表示，「不想去沒有三班護病比保障的精神科工作」，將對精神科病房照護量能造成衝擊。

三班護病比 衛福部 護理師 護病比入法

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