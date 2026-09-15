逾5成護理師想遞辭呈！護師全聯會調查：年輕、資歷淺者離職率最高

護師公會全聯會今年初針對會員進行職場滿意度調查，蒐集1340份有效問卷，受試者主要來自醫學中心、區域醫院。結果發現高達55.1%護理人員萌生離職念頭，15%為經常想離職的高風險群，科別集中於精神科、外科病房，且具有年紀小於25歲、資歷小於5年，或面臨婚育等特點，理事長陳麗琴說，盼各家醫院以新手導師制度、留任獎金等方式，留住新進護理人員。

陳麗琴指出，對資淺護理師而言，初至臨床現場學習壓力大，需透過資深學長姐教學減壓，為此，政府提出十二項護理改革政策中，已納入新手導師制度，各家醫院也發展不同做法，有醫院舉辦任職滿週年慶祝餐會，也有醫院在新人任職滿3個月時，包車帶平時忙碌的護理師，至百貨公司逛街購物，另，許多醫院提供留任獎金，按留任時間長短，發放不同額度獎勵金。

要留住護理新人，除透過鼓勵機制，減輕最初的撞牆、挫折期，也要讓新人感受到護理職涯前景。陳麗琴建議，醫院可在新人學習階段，就開始了解他們有興趣領域，如對特定臨床領域有興趣者，可培養其任職一段時間後，接受培訓考照成為專科護理師，對行政管理有興趣者，則適合朝主管職發展，擔任督導、護理長，配合新人喜好提供職涯協助，讓護理師感受到護理的價值。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，我國護理平均執業時間僅約7年，遠低於日本的15年、美國的20年，凸顯我國並非護理人力培育不足，而是人力耗損率過高、難以長留久任，政策關注如何吸引新人投入護理職場時，更需關注如何延長已在第一線任職護理師的執業時間，若能將現行6至7年延長一倍至12年以上，對緩解護理人力壓力將大有助益，否則醫院被迫關床情況將持續。

洪子仁觀察，醫學中心護理師離任有二大高峰，第一高峰為初入職場前3個月，其次為6至8年時在家庭婚育與醫院工作間取捨，與調查結果相似。針對入職前期護理師，可提供友善的臨床導師制度，給予心理支持、容錯減壓等措施，減少新進人員非必要文書作業，建立順暢的申訴、輔導管道，讓新人順利銜接職場。

「制度設計應避免婚育導致的職涯中斷。」洪子仁建議各家醫院提供彈性工時、友善育兒制度，讓這些護理師固定上班班別，避免內分泌、免疫系統失調情況，並提供院內托育資源；日本各醫院除在院內設有托兒所，班別採每班12小時，延長休息時間讓護理師可照顧孩子，美國則讓護理師隨年資延長，薪資大幅提升，讓護理師可將部分收入用於請保母等育兒服務，加強留任意願。