妙齡OL踩飛輪硬撐！3天後尿如醬油色嚇壞 大腿腫得像輪胎

近年室內飛輪課程掀起熱潮，不少上班族將其視為兼具運動與紓壓效果的健身選擇，然而，若平時缺乏運動習慣，突然進行高強度訓練，恐暗藏健康危機。腎臟科醫師林軒任分享一起案例，一名20多歲OL阿麗（化名）平時幾乎不運動，首次挑戰飛輪課程時，因不好意思中途離場而硬撐完成，沒想到3天後竟排出如醬油般的暗褐色尿液，緊急就醫後確診罹患「橫紋肌溶解症」。

林軒任醫師日前在粉專「引人入腎・林軒任醫師」發文分享案例，指出阿麗上飛輪課僅踩踏約20分鐘便已雙腿發軟，卻因教室內大家動作整齊，不好意思中途停下，只能咬牙撐完全程。原以為隔天只是一般運動後的痠痛，沒想到第3天雙腿不僅腫脹如輪胎，還出現緊繃、發燙，甚至硬得像木板，疼痛到一度跌坐在地，更令人驚恐的是，她發現尿液竟呈現醬油般的深褐色。經急診抽血檢查後，代表肌肉受損程度的「肌酸激酶（CK）」竟飆破2萬U/L，遠高於健康女性通常低於200U/L的數值，尿液中的肌紅蛋白也明顯超出檢驗上限。

至於飛輪運動為何可能成為引發危機的高風險項目？林軒任醫師解釋，大腿肌肉可想像成數以億計的「加壓水球」，而飛輪車上的配重輪重量達十幾公斤，轉動時產生的巨大慣性，會帶動雙腿持續進行「離心收縮」，對平時缺乏運動習慣的新手而言，容易造成大量肌纖維損傷。此外，久坐族肌肉細胞內的能量若在短時間內大量耗盡，可能使細胞外鈣離子大量流入，進一步啟動分解酵素，破壞肌肉細胞內部結構與細胞膜，最終增加橫紋肌溶解症的風險。

當肌肉細胞大量破裂後，細胞內的鉀離子與肌紅蛋白便會大量釋放至血液中。林軒任醫師提醒，高血鉀可能進一步誘發致命性心律不整；而肌紅蛋白則會隨血液進入腎小管，不僅可能造成阻塞、損傷腎小管細胞，也會影響腎臟血流，嚴重時恐引發急性腎小管壞死。至於令人驚慌的「醬油色尿液」，正是肌肉大量受損後，肌紅蛋白等物質排入尿液所呈現的警訊，代表身體可能已發出求救訊號。

綜合多項跨國研究與文獻回顧指出，這類被美國醫師形容為「免費體驗課換來的橫紋肌溶解症」，較容易發生在首次參加課程的年輕女性身上，且症狀通常並非立即出現，平均約在運動後3.1天才開始明顯爆發，恰好可能落在多數人以為「鐵腿快好了」的時間點，因此更容易忽略身體異常，延誤就醫時機。

不過，林軒任醫師也強調，儘管橫紋肌溶解症相關檢驗數值可能相當驚人，但實際進一步引發急性腎損傷或需要洗腎的比例並不高。若能及早就醫，接受大量靜脈輸液，幫助維持腎臟灌流與尿液排出，多數患者都能順利康復。真正需要提高警覺的是，若將「醬油色尿液」誤認為運動強度足夠的表現，選擇忍耐或自行在家休息，導致嚴重脫水、尿量大幅減少甚至無尿，反而可能增加急性腎損傷及洗腎的風險。

林軒任醫師也提醒，運動後24至72小時內若出現3大警訊，應立即就醫，包括「疼痛程度與一般痠痛不成比例」，出現肌肉明顯腫脹、發硬、發熱，甚至雙腿無力；「尿液顏色異常」，呈現深茶色、可樂色或醬油色；以及「尿量突然減少」，長時間幾乎沒有尿意，並伴隨全身虛弱、噁心等症狀。所幸阿麗接受大量點滴治療後，尿液顏色逐漸恢復正常，最終平安出院。林軒任也以「運動是為了打破生活的惰性，不是打破自己的細胞膜」提醒大眾，運動仍應循序漸進，切勿盲目跟風，更不要因為不好意思中途休息，而讓運動強度超出身體負荷。