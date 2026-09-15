前鎮船員會館住宿率低…漁業署加碼補助 外籍船員僅需200元即可入住

本報今系列報導前鎮漁港船員會館興建，但1天平均僅約6名船員入住，以及運銷中心面臨攤商進駐意願低等情形。農業部漁業署今表示，今與高雄市政府協商及業界座談後，決議共同加碼補助，外籍漁工未來只需支付200元就可入住。另多功能運銷中心試營運前2年免收的清潔管理費，農業部將專案全額補助。

農業部今舉辦「前鎮漁港漁業產業發展與船員服務設施座談會」，邀集產業公協會共同商議前鎮漁港後續建設需求。

農業部指出，針對過去公協會購買住宿卷免費提供外籍漁工使用，農業部及高雄市政府鑒於外籍漁工是台灣遠洋漁業的親密合作夥伴，因此加碼協調業者將外籍船員住宿雙人房訂為800元，其中600元將由農業部及高雄市政府共同負擔，未來外籍漁工只需付200元就可以入住。

此外，針對多功能運銷中心也決議試營運的前2年期間，高雄區漁會針對進駐運銷中心業者免收清潔管理費，農業部同時免向高雄區漁會收取市場使用費；至於漁會免收清潔管理費部分，將由農業部專案全額補助。

高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，先前遠洋漁船發生火災，船員會館發揮庇護的功能，協助安置漁工；長老教會牧師陳武璋表示，2018年在前鎮漁港開始擔任主任，就照顧船員的立場，船員會館建設是非常好的。

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長陳皇誠表示，遠洋漁船為同進同出，船上本來就有住宿空間，船員會館提供的是額外的休閒、安撫與親友探訪空間，不能單以1天有幾個人入住來評斷其價值。

台灣投資外籍漁船經營管理者協會理事長謝文榮表示，前鎮漁港改建後，深水碼頭、水產運銷中心及船員會館一應俱全，展現出國際水準與格局，這筆建設經費帶來的長遠效益遠超過建置成本，外界不應誤導大眾。

遠洋漁業青年聯誼會會長陳松榮表示，前鎮漁港的建設經費遭到部分誤解，主因是大眾不了解該港對台灣經濟與外交的貢獻，未來多功能水產運銷中心若能結合在地文化與食魚文化推廣，加上動態互動展示與觀光串聯，將能真正發揮這筆建設的價值。