健康你我他／連結外在聲音 比在意眼光重要

4年前，不到半百的我開始戴助聽器。原本只是因為耳朵發癢去看耳科，護理師請我做聽力檢查，我順便做了，因此發現左耳聽力受損。

其實，約10年前，我曾因為常常聽不清楚，到住家附近的耳鼻喉科看診，醫師只說是耳屎，清一清就好，我就沒有再進一步檢查。現在回想，如果當時早一點注意、做完整檢查，也許就能更早知道自己的聽力出了問題。

第一次戴上助聽器時，我很驚訝，原來世界這麼吵，還有那麼多細小的聲音，是我以前根本沒有聽見的，那一刻才知道，我腦中聽到的世界，和真正的世界差很多。戴了助聽器後，跟別人說話順多了，理解比較快，也不用常常猜對方在說什麼，反應自然也快一些。

現在助聽器很小巧，顏色也可以挑，旁人通常看不出來，有時我去聽力中心保養助聽器，別人還以為我是幫長輩拿來的，其實戴的人就是我。

我不覺得戴助聽器有什麼奇怪。視力不好戴眼鏡，聽力不好需要輔具。助聽器不能讓受損的聽力恢復，卻讓我的生活方便許多，也讓我重新聽見以前忽略的聲音。

現在我覺得，聽不清楚就別拖，早一點檢查、了解自己的聽力狀況，比在意別人的眼光重要。