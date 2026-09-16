7成糖友控糖焦慮 僅12%每天測血糖

台灣糖尿病人口逾250萬人，每年新增18萬人，40歲以下青壯年族群的糖尿病發生率更在5年內驟增25%。糖尿病關懷基金會公布「全台血糖調查」顯示，雖然約5成糖友控糖有成，達到糖化血色素（HbA1c）<7%目標，但仍有7成糖友對控糖感到焦慮，尤其罹病5至10年、年紀介在40至60歲的糖友控糖信心最低，僅12%糖友每天測血糖。

50幾歲科技業菁英陳先生，7年前罹患糖尿病後定期回診，積極飲控與運動，糖化血色素仍偏高。在醫師建議下，他使用「連續血糖監測器」（CGM），不扎針就能觀察全天血糖波動，但發現早餐吃麵包後，開車、開會等高壓情境下，血糖都會飆高，後續精準調整生活後，血糖獲穩定控制。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元指出，糖友控糖常見兩大困境：一是「未能掌握日常血糖波動」，由於採血麻煩且扎針疼痛，僅12%糖友每日測血糖，42%糖友則是每周量測。二是「沒有找出波動原因」，83%糖友過去一年曾經歷高或低血糖，但僅25%再次量測，僅3成調整生活型態。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤說，傳統血糖測量方式只能了解當下血糖，難以找出原因。建議可善用連續血糖監測器掌握日常血糖變化，作為飲食和治療的參考，且掌握「保持三餐血糖平穩、縮小血糖波動範圍、延長血糖達標時間」三原則，提升控糖信心與生活品質。