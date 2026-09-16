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慢病好日子／低蛋白飲食足夠熱量 延緩腎功能衰退

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導

營養師劉怡里(右)設計「3餐+2點心」低蛋白菜單，推薦腎友可吃的早餐盤組合。圖／三多營養品提供
營養師劉怡里(右)設計「3餐+2點心」低蛋白菜單，推薦腎友可吃的早餐盤組合。圖／三多營養品提供

「我吃得很少，又瘦、體力不好，為何腎功能指數這麼差？」營養師劉怡里說，這是不少未洗腎腎友遇到的困擾。慢性腎臟病友飲食應限制蛋白質攝取，但當熱量不夠，身體肌肉蛋白會開始分解進而產生尿毒，增加腎臟負擔，容易走向洗腎，因此腎友宜採行「低蛋白足夠熱量飲食」。

慢性腎臟病病友為何要採取低蛋白飲食？劉怡里解釋，當腎臟產生病變時，就無法代謝從蛋白質來的含氮廢物，會和過多的液體堆積在血液中，身體出現蛋白尿、血壓變高、疲勞、手腳水腫，嚴重時會貧血、骨鬆、尿量減少、呼吸短促等，或對腎臟造成更嚴重傷害。因此，若能降低蛋白質的攝取，即可減少蛋白尿、降低尿毒素，延緩腎臟功能衰退，有好體力。

針對未洗腎的慢性腎臟病友、糖尿病腎病變病友的飲食建議，劉怡里指出，應掌握低蛋白飲食6大原則：

1.限制蛋白質：

所謂低蛋白飲食，即是每日每公斤體重應攝取0.6到0.8克的蛋白質（依不同時期有不同的建議），例如60公斤者攝取蛋白質36至38克；尤其強調蛋白質來源有1/2～2/3應來自高生物價蛋白質，也就是優質蛋白質，例如包括由乳製品提煉出來的乳清蛋白，一般則是豆、魚、蛋、肉，豆類是指黃豆製品如豆漿、豆腐。

值得注意的是，中晚期慢性腎臟病人、糖尿病腎病變病人，限磷鉀時應避開高磷的奶類與奶製品。建議可選擇食用強調低蛋白（乳清蛋白）、低磷鉀、低GI（低升糖指數）的營養補充品來適度補充熱量。乳清蛋白含必需胺基酸，營養價值很高，屬於高生物價蛋白質，比較好消化吸收。

2.少鹽，限磷限鉀：

避免水腫，飲食要少鹽，食物勿加太多醬料，少喝湯，控制磷及鉀的攝取，還有要觀察尿毒素變化。

3.蔬菜汆燙後油炒：

蔬菜汆燙，燙完湯汁不要，因為湯汁有很多鉀，限鉀病人不建議攝取，但因為整體蛋白質量下降，每天攝取的熱量可能不夠，因此蔬菜燙完建議油炒。

4.避開無機磷加工品：

香腸、火腿、臘肉、魚罐頭等加工食品，或碳酸飲料都含有無機磷，腎友很難排出體外。

5.不吃養生保健食品：

部分養生保健食品，例如蔬果粉、綠茶粉、精力湯、五穀粉等富含鉀與磷，限鉀限磷的腎友無法代謝，若吃下這些食品會造成血鉀或血磷過高，可能導致心悸、肌肉無力，甚至影響到生命安全，要特別小心。

6.攝取低氮澱粉、好油：

慢性腎臟病病人，不建議吃五穀飯、糙米飯，以吃白米飯為主，也不宜吃低生物價的澱粉，例如麵粉製品、蓮藕、南瓜、芋頭、馬鈴薯，要限量食用。

建議腎友一天有一餐的澱粉是來自低氮澱粉，像米粉、冬粉、粄條、米苔目、粿仔條、地瓜、澄粉、玉米粉等；點心可吃西谷米或仙草、粉圓，也都是低蛋白質食材。油脂攝取則選擇用好油，像橄欖油、苦茶油。

腎功能 飲食 蛋白尿

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