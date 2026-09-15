醫界特斯拉 陽明交大醫院成立全台首座影像導引胸腔手術示範中心

肺癌位居國人癌症死因首位，隨著衛福部國健署大力推廣低劑量電腦斷層肺癌篩檢，越來越多早期、微小的肺部病灶被成功發現，但臨床上體積小如米粒、位置深藏的微小肺病灶，如何在手術中精準定位並徹底切除，盡可能保留健康肺部組織，一直是胸腔外科團隊面臨的挑戰。

陽明交大醫院自2022年建置複合式手術室，使用機械手臂式影像系統 ARTIS pheno，醫療團隊在手術過程中即時、多角度的3D立體高解析度影像，術中精準鎖定微小病灶、確認切除範圍，這項技術大幅提升胸腔微創手術的成功率與安全性，實現「傷口小、出血少、恢復快」精準醫療。

因複合式手術室無法負荷手術量，陽明交大醫院2024年率先全台導入「CIARTIC Move行動式3D X光影像系統」，首創將「行動複合手術室」概念搬進臨床實務，憑藉全自動移動與精準定位技術，譽為「醫界特斯拉」，透過3D即時高畫質影像，提升手術精準度與安全性，靈活移動跨越空間限制，彈性支援不同間手術室的醫療需求。

如今硬體醫療設備俱足，陽明交大醫院深耕胸腔疾病診療，累積數百例臨床實務經驗，今天宣布與台灣西門子醫療攜手成立全台第一座「影像導引胸腔手術臨床示範中心」，象徵胸腔微創精準醫療與國際臨床交流邁入新里程碑。

陽明交大醫院院長黃志賢表示，這次全台首間臨床示範中心的成立，不僅是設備與技術的升級，更是將累積的臨床經驗轉化為共享的起點，期盼未來能與更多國內外醫療團隊深度交流，共同提升胸腔醫療品質。

台灣西門子醫療副總裁邱禎祥指出，透過先進技術持續支持陽明交大醫院拓展臨床應用，期待以此示範中心為窗口，向國際展現台灣卓越的醫療實力與經驗。

院方強調，全台首座「影像導引胸腔手術臨床示範中心」成立後，將以陽明交大醫院為核心，推動國內外醫師臨床實務觀摩與困難案例討論，未來著重於肺部微小病灶定位、影像導引微創手術等經驗分享，提升宜蘭及東部地區的胸腔醫療量能，促進國內外專業交流。

成功接受精準定位微創手術的病友（左二吳淑美、右二林志龍）現身說法。圖／陽明交大醫院提供

行動複合手術室概念搬進臨床實務，陽明交大醫院外科部主任蔡建和說明「CIARTIC Move行動式3D X光影像系統」，該系統憑藉全自動移動與精準定位技術，譽為「醫界特斯拉」。記者戴永華／攝影