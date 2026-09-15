明好米（炊）粉甲醛事件 竹市府：專家研判與烘乾製程高度關聯

新竹明好企業有限公司米（炊）粉驗出甲醛事件，新竹市衛生局就原料、製程、設備、包裝材料及作業環境等面向啟動調查，並分別於今年8月20日及9月14日邀集食品、化學及相關領域專家學者召開會議，初步共識調查結果應為製程環境中造成甲醛汙染。

衛生局指出，目前已要求業者應完成製程改善及相關法定程序，後續將視改善情形辦理試產及相關檢驗，並依檢驗結果及實地稽核整體衛生管理情形，綜合評估是否同意復工，倘未經核准復工，業者不得自行製造販售。

衛生局表示，經調查，原料、濕粉及包裝材料均未檢出甲醛，部分產品則於烘乾後出現檢出情形。經兩次專家會議逐項檢視相關檢驗、環境監測、設備及製程資料後，專家共識結論，目前證據顯示甲醛產生或汙染與原烘乾製程及作業環境具有高度關聯，烘乾過程為目前重要污染環節。

專家亦指出，實際甲醛濃度可能受到每批次烘乾時間、溫度、產品裝載量、熱風循環、通風狀況及設備運轉條件等因素影響，因此不同批次產品的暴露程度及檢驗結果可能有所差異，並非代表所有批次均會出現相同結果。

經專家討論，原烘乾室木質建材受熱逸散，以及瓦斯熱源燃燒、熱風循環及通風條件等，均可能為影響因素，亦不排除多重因素共同作用。

業者表示，目前已拆除原木質材料及瓦斯設備、將烘乾室內部更換為304不鏽鋼材質、熱源改採蒸氣熱交換方式，並改善排熱、通風及製程區隔等條件，衛生局亦將派員就業者改善計畫辦理實地查察稽核改善情形；後續並將依相關法定程序合法完備後，透過實際試產、環境監測及產品檢驗等方式驗證改善成效。

另針對外界關心其他新竹米（炊）粉產品是否有相同情形，衛生局說，先前已擴大抽驗竹市米粉製造業者，目前除本案業者外，其餘受檢產品均未發現相同異常情形。

衛生局指出，對已確認的風險立即採取管制，對已確認的違規依法處理；對業者所提製程改善，則透過專家、檢驗及實際試產數據確認，不因業者自行宣布改善完成，即認定食品安全風險已完全排除，衛生局將持續強化食品安全管理。