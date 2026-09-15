快訊

故宮研究大樓屋頂瓦片大面積滑落 現場畫面曝光

日職／林安可自打球傷退 西武監督擔憂：好像是直接打到膝蓋

疑搶快失控撞機車待轉區 桃園八德車禍5人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

明好米（炊）粉甲醛事件 竹市府：專家研判與烘乾製程高度關聯

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市衛生局至現場測試環境甲區。圖／新竹市府提供
新竹市衛生局至現場測試環境甲區。圖／新竹市府提供

新竹明好企業有限公司米（炊）粉驗出甲醛事件，新竹市衛生局就原料、製程、設備、包裝材料及作業環境等面向啟動調查，並分別於今年8月20日及9月14日邀集食品、化學及相關領域專家學者召開會議，初步共識調查結果應為製程環境中造成甲醛汙染。

衛生局指出，目前已要求業者應完成製程改善及相關法定程序，後續將視改善情形辦理試產及相關檢驗，並依檢驗結果及實地稽核整體衛生管理情形，綜合評估是否同意復工，倘未經核准復工，業者不得自行製造販售。

衛生局表示，經調查，原料、濕粉及包裝材料均未檢出甲醛，部分產品則於烘乾後出現檢出情形。經兩次專家會議逐項檢視相關檢驗、環境監測、設備及製程資料後，專家共識結論，目前證據顯示甲醛產生或汙染與原烘乾製程及作業環境具有高度關聯，烘乾過程為目前重要污染環節。

專家亦指出，實際甲醛濃度可能受到每批次烘乾時間、溫度、產品裝載量、熱風循環、通風狀況及設備運轉條件等因素影響，因此不同批次產品的暴露程度及檢驗結果可能有所差異，並非代表所有批次均會出現相同結果。

經專家討論，原烘乾室木質建材受熱逸散，以及瓦斯熱源燃燒、熱風循環及通風條件等，均可能為影響因素，亦不排除多重因素共同作用。

業者表示，目前已拆除原木質材料及瓦斯設備、將烘乾室內部更換為304不鏽鋼材質、熱源改採蒸氣熱交換方式，並改善排熱、通風及製程區隔等條件，衛生局亦將派員就業者改善計畫辦理實地查察稽核改善情形；後續並將依相關法定程序合法完備後，透過實際試產、環境監測及產品檢驗等方式驗證改善成效。

另針對外界關心其他新竹米（炊）粉產品是否有相同情形，衛生局說，先前已擴大抽驗竹市米粉製造業者，目前除本案業者外，其餘受檢產品均未發現相同異常情形。

衛生局指出，對已確認的風險立即採取管制，對已確認的違規依法處理；對業者所提製程改善，則透過專家、檢驗及實際試產數據確認，不因業者自行宣布改善完成，即認定食品安全風險已完全排除，衛生局將持續強化食品安全管理。

甲醛 製程 衛生局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中營養午餐包心白菜登錄產地中國 議員籲市府清查

好市多員工強力水柱清烤爐！一旁烤雞「順便洗澡」 高市衛生局出動了

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

成淵高中師生腹瀉！連大莊供餐建中等12校 吳欣岱：不能只擴大稽查

相關新聞

杜鵑颱風明生成！18日前大台北、東半部防雨 這日天氣才回穩

氣象署表示，18日之前水氣偏多，大台北、東半部地區留意局部短暫雨；19日起水氣逐日減少，天氣相對穩定。位於關島東方海面的...

腸病毒開學後升溫…預估本周進入流行期 就診高峰達1.2至1.4萬人次

開學後腸病毒疫情升溫，疾管署統計，上周腸病毒門急診就診計1萬203人次，較前一周上升18.1%。疾管署發言人林明誠表示，腸病毒預估本周進入流行期，高峰將達到1.2至1.4萬人次就診，10月初逐步下降。林明誠提醒，國內新冠緩降，但流感、腸病毒、RSV及腹瀉疫情仍在上升中。

全台歷年第3例！女遊馬來西亞熱帶雨林染諾氏瘧 遭蚊蟲叮咬後染病

國內新增一例諾氏瘧病例，為國內歷年來第三例本國籍境外移入病例。疾管署表示，患者為50多歲本國籍女性，今年7月下旬至馬來西亞熱帶雨林地區旅遊，自述曾被蚊蟲叮咬，未服用瘧疾預防用藥，8月中旬返國後，同月下旬出現發燒、畏寒、上腹痛等症狀，就醫經檢驗通報，於9月1日確認感染諾氏瘧。

台中榮總2名醫爆「廠商代刀」 1審獲緩刑不用關…院方回應了

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁驚爆2023年起放任醫材廠商替患者動刀，台中地院今天宣判，楊判1年4月、緩刑4年、鄭則判1年2月、緩刑4年，可上訴。

台北101董事長賈永婕任期倒數 談續任笑回：「美女都是要被追求的」

台北101董事長賈永婕上任兩周年，由於101董事長任期三年一任，目前任期進入倒數階段。被問到續任的意願？賈永婕說：「我目前沒有任何想法」，但也笑說「美女都是被追求的」。

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午16時50分發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日嘉義及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。