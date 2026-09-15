台灣書畫百人大展 書法家張炳煌作品將展出

起源自建國百年的台灣書畫百人大展邁入第6屆，17日起於中正紀念堂展出，特別展現水墨書畫不同世代風景，日前獲日本政府頒授旭日小綬章的書法家張炳煌作品也在其中展出。

台灣書畫百人大展使於中華民國建國100年紀念，首屆由國立台灣藝術大學93造形藝術研究所校友造詣書畫會及長春書畫學會推動組合成立。邁入第6屆，由台虹文化企業有限公司主辦，匯集台灣及海內外老中青書畫家約百人的百餘件作品參展。

主辦單位今天透過新聞稿表示，將展出書畫、水墨、書法及篆刻等作品，題材包羅萬象，涵括山水、花鳥、人物、走獸、翎毛等，也展現名家對於水墨畫發展的貢獻及努力，民眾可欣賞到不同世代水墨書畫創作技術，認識台灣水墨創作發展歷程與成果。

主辦單位也預告亮點展出作品，包括溥心畬「叢碧填詞圖」、歐豪年「書法」、江明賢「易北河沙岩山」、羅振賢「禪寺綻芳（三）」、杜忠誥「草書『金剛經句』」、張炳煌「望秋詩」等。

第6屆台灣書畫百人大展將在17日至28日於國立中正紀念堂展出。