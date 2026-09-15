「技能奧運」22日上海登場 賴總統今授旗：讓世界看看台灣人才實力

有「技能奧運」之稱的國際技能競賽將於22至27日在上海舉行，我國將派出53名國手參賽。勞動部今舉行授旗典禮，由賴清德總統親自授予國旗、會旗到技能競賽國手代表隊長陳祈聖手上，國手們歡呼聲透露出高昂鬥志，賴總統則勉勵國手們將台灣的職人精神帶向全世界，讓大家看看台灣為何能有今日的經濟表現與進步，從這群國手身上看見team taiwan的精神。

賴總統致詞時表示，去年IMD世界人才排名，台灣排名亞洲第3；今年IMD世界競爭力評比，台灣排名全球第4，創下歷年最佳成績；在人口超過2000萬的經濟體中，台灣的競爭力更連續6年排名第1，這些都是各行各業共同努力的成果。同時也因為經濟進步、稅收增加，政府有能力強化國防，讓國家更安全，也能進一步投資經濟發展，也更有能力照顧人民。

賴總統說，台灣是世界的台灣，也要做世界繁榮的推手，百工百業一定要一起壯大。未來，政府會繼續擴大投資技職教育，落實產、學、訓、用合一，讓有技能、有理想的年輕人，都有發揮的舞臺。他也勉勵國手好好珍惜站上世界舞台的的機會，人生的獎牌由自己定義，享受和各國高手切磋的過程，讓世界看看台灣技能人才的實力。

勞動部部長洪申翰致詞時表示，一位國手走到今天，從來不是一個人的事情，背後有國際裁判、指導老師、學校、培訓團隊，也有家人的支持；更有許多企業夥伴，投入設備、材料、技術和產業經驗，讓大家在準備國際競賽的同時，也能接觸產業界使用的設備與技術，更貼近未來工作的環境。

他也分享日前訪視國手時，一名國手告訴他能獲選國手是因為具備解決問題的能力，洪申翰認為，真正在國手身上內化的不只是某一項技術，而是一套面對、解決問題的思考方式。他進一步勉勵國手，到了上海，相信自己的訓練，專注做好眼前的每一個步驟。遇到高手，就好好切磋；遇到變化，就冷靜處理。祝福所有國手沉著應戰、發揮所長，在上海突破自我。

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