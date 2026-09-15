快訊

國道一號車禍大貨車載雞蛋翻覆灑滿地 30歲駕駛當場死亡

外資賣超626億元…賣超這檔記憶體最多 買超第一名是金融股

台大校長拋「台灣沒台積電會怎樣？」 台積電共同營運長妙回

聽新聞
0:00 / 0:00

「技能奧運」22日上海登場 賴總統今授旗：讓世界看看台灣人才實力

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部下午舉行「第48屆國際技能競賽授旗典禮」，賴清德總統（前排中）前往會場為代表團授旗，為即將出征的國手加油打氣，勉勵國手發揮長期培訓累積的專業與實力，讓世界看見台灣技能人才的專業與實力。記者曾學仁／攝影
勞動部下午舉行「第48屆國際技能競賽授旗典禮」，賴清德總統（前排中）前往會場為代表團授旗，為即將出征的國手加油打氣，勉勵國手發揮長期培訓累積的專業與實力，讓世界看見台灣技能人才的專業與實力。記者曾學仁／攝影

有「技能奧運」之稱的國際技能競賽將於22至27日在上海舉行，我國將派出53名國手參賽。勞動部今舉行授旗典禮，由賴清德總統親自授予國旗、會旗到技能競賽國手代表隊長陳祈聖手上，國手們歡呼聲透露出高昂鬥志，賴總統則勉勵國手們將台灣的職人精神帶向全世界，讓大家看看台灣為何能有今日的經濟表現與進步，從這群國手身上看見team taiwan的精神。

賴總統致詞時表示，去年IMD世界人才排名，台灣排名亞洲第3；今年IMD世界競爭力評比，台灣排名全球第4，創下歷年最佳成績；在人口超過2000萬的經濟體中，台灣的競爭力更連續6年排名第1，這些都是各行各業共同努力的成果。同時也因為經濟進步、稅收增加，政府有能力強化國防，讓國家更安全，也能進一步投資經濟發展，也更有能力照顧人民。

賴總統說，台灣是世界的台灣，也要做世界繁榮的推手，百工百業一定要一起壯大。未來，政府會繼續擴大投資技職教育，落實產、學、訓、用合一，讓有技能、有理想的年輕人，都有發揮的舞臺。他也勉勵國手好好珍惜站上世界舞台的的機會，人生的獎牌由自己定義，享受和各國高手切磋的過程，讓世界看看台灣技能人才的實力。

勞動部部長洪申翰致詞時表示，一位國手走到今天，從來不是一個人的事情，背後有國際裁判、指導老師、學校、培訓團隊，也有家人的支持；更有許多企業夥伴，投入設備、材料、技術和產業經驗，讓大家在準備國際競賽的同時，也能接觸產業界使用的設備與技術，更貼近未來工作的環境。

他也分享日前訪視國手時，一名國手告訴他能獲選國手是因為具備解決問題的能力，洪申翰認為，真正在國手身上內化的不只是某一項技術，而是一套面對、解決問題的思考方式。他進一步勉勵國手，到了上海，相信自己的訓練，專注做好眼前的每一個步驟。遇到高手，就好好切磋；遇到變化，就冷靜處理。祝福所有國手沉著應戰、發揮所長，在上海突破自我。

第48屆國際技能競賽及我國代表團相關訊息，可至技能競賽主題網瀏覽，或至臉書搜尋官方粉絲團「技能競賽充電讚」、IG搜尋「worldskillstw」、LINE@搜尋「@worldskillstw」。

奧運 上海 台灣人 賴清德 勞動部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運授旗典禮「麟洋再相會」成焦點 羽球男團喊奪金！

亞運／為中華代表團授旗、頒加菜金 賴清德：不預設奪牌、放心去拚

全國技能競賽落幕 竹縣技職選手展現毅力與技術斬獲多項大獎

圖輯／賴清德總統國訓中心授旗 勉勵亞運選手勇敢逐夢為國爭光

相關新聞

九層塔種一種突然不會長？9月進入「生死線」 專家教5招續命

家裡有種九層塔的民眾注意了！進入9月，不少人會發現原本枝葉茂盛、隨手一摘就是一大把的九層塔，突然開始瘋狂抽花穗、枝條變硬，甚至節間越拉越長、底部葉片愈來愈少，最後整盆只剩幾根光禿禿的老枝。種植粉專「種菜不求人」提醒，9月是九層塔生死線，這並不是九層塔突然「不會長」，而是植株逐漸從長葉階段轉向開花、結籽及老化，此時只要掌握5個關鍵，仍有機會重新長出嫩芽，甚至利用剪下來的枝條再繁殖成新盆栽，讓原本1盆九層塔再多出3盆新苗。

10月電價調漲方案 審議會本周五揭曉

經濟部宣布今年第2次電價費率審議會18日下午在經濟部召開，將由經濟部次長賴建信主持審議會，審議115年下半年公用售電業電價費率，並在會後宣布最新電價費率。

赴陸團仍要行前登錄 業者曝達共識：觀光署將先輔導、不裁罰為原則

交通部觀光署今早邀集旅遊業者討論赴陸行前登錄等事宜。據掌握，目前雙方已達成共識，將由觀光署先製作QA來進行輔導，對於旅行業者也以不做裁罰為原則，而旅行公會全聯會目前態度也表達願意轉告會員盡力配合。

住宿太貴是國旅最大阻礙？這2項也是國人對國旅卻步原因

政府持續祭出國旅優惠，到底國旅最大阻礙是什麼？1111人力銀行進行「補助來了，你會多住一晚嗎？2026國旅大調查」發現，住宿太貴固然是國旅最大阻礙，但是難請假、品質與價格不成正比，都是國旅意願不高原因。

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午16時50分發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日嘉義及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

獨／剴剴案社工二審明開庭 衛福部首提「社工專業人員管理制度」惹議

剴剴案主責社工遭起訴，明天二審開庭，衛福部今天舉行會議，首次提出「社會工作專業人員管理制度」草案內容，卻引發基層跳腳。與會社工代表感嘆，社工界在剴剴案後已士氣低迷，難以接受被「嚴管」，衛福部作為主管機關，對社工職業安全保障重視不夠，卻是字字只提「管理」，且草案對社工身分訂出明確定義，不符現行許多非社工人員卻執行社工工作實務現況，恐導致服務斷鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。