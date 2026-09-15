台北時裝周10月移師文化空總登場 首推風格展邀全民參觀

台北時裝週SS27在10月首度移師文化空總舉行，文化部次長王時思表示，延續上一季AW26開啟轉型，期望促成更多市場對接與媒合外，將首度推出風格展，讓民眾也能支持時尚市場。

台北時裝週SS27啟動記者會今天在空總國家文化基地（文化空總）舉行，王時思致詞表示，台北時裝週搬來文化空總舉行，希望讓時尚能成為國家代表之一，時尚是自起床那一刻起便能參與、體驗的文化，文化部也期望支持產業能更為健全與強壯。

台北時裝週AW26在今年3月舉行，文化部當時便宣告將視為轉型新階段的開始，包含更多展演場次取代主題式開幕秀、開放民眾購買的風格市集、業師一對一諮詢等。10月登場的台北時裝週SS27將延續此一方向，並首度舉辦有53家品牌的風格展。

王時思說，產業強健需要強而有力的消費市場，風格展是希望讓民眾在看服裝秀之餘，也能在風格展中完成這一季的時尚採購，且有機會在展中受設計師、品牌啟發，將理解置於生活中，支持時尚市場。

王時思表示，過去台北時裝週集中於展演、品牌形象等，轉型是期望更往產業端移動，自產業輔導培力介入，透過導師媒合讓產業可在台灣扎根更深，也會邀請更多買家，期望以多種方向漸漸擴散、建立台灣在時尚上的發言與力量。例如訂製制服是台灣重要市場，文化部便會媒合更多公司、機關可採用台灣設計師生產台灣制服形象。

像是餐廳「饗A Joy」制服便是由台灣設計師周裕穎操刀打造，今天由女星雷嘉汭示範走秀。周裕穎攜手藍染工藝大師陳景林，將山水畫作為圖樣，並邀請噶瑪蘭編織工藝師，運用香蕉絲織工藝製作「香蕉絲織帶」，在日常中展現時尚，也讓制服成為傳統工藝舞台。

在台北時裝週SS27中，還可見有13家品牌參與的秀展，包含5場伸展台走秀（Runway）與8場形象展演（Presentation），另有11組品牌/單位參與響應活動（Event）。此外，由經濟部產業發展署與紡拓會辦理的「2026時裝設計新人獎」將率先於10月14日在文化空總古蹟大樓舉行，呈現新生代設計人才的創作成果。

台北時裝週SS27預計在10月15日至18日於文化空總展出。