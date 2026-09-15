杜鵑颱風明生成！18日前大台北、東半部防雨 這日天氣才回穩

氣象署表示，18日之前水氣偏多，大台北、東半部地區留意局部短暫雨；19日起水氣逐日減少，天氣相對穩定。位於關島東方海面的熱帶低壓估明天增強為颱風杜鵑，對台無直接影響。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天持續受東北季風影響，宜蘭地區及恆春半島有局部短暫陣雨，大台北、花東地區有零星短暫陣雨；午後雲林以北山區有零星短暫陣雨，嘉義以南地區有局部短暫陣雨，其中雲林以南山區注意局部較大雨勢。

張承傳表示，17日東北季風減弱，轉偏東風，然而17、18日水氣增多，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部地區、中部以北山區為零星短暫陣雨。

張承傳指出，19、20日水氣減少，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有零星短暫陣雨，午後南部地區及各山區也有零星降雨；21日起更偏乾，基隆北海岸、宜蘭地區、午後中部及東部山區為零星短暫陣雨。

氣溫方面，張承傳表示，未來一週各地低溫約攝氏24、25度，17日清晨因輻射冷卻影響，局部地區低溫可能略降至22度；高溫部分，明天北部約28至30度，17日起東北季風減弱後，白天高溫可回升至30到32度，中南部地區變化不大，約32、33度。

張承傳說，今天下午熱帶性低氣壓TD28位置在關島東北東方580公里海面上（距離鵝鑾鼻東方3170公里），目前預估明天凌晨至上午會增強為颱風「杜鵑」，未來強度上看中颱，將朝日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響。

另外，張承傳提到，下週在關島東方海面可能還會有熱帶擾動醞釀，目前各國模擬仍有分歧，氣象署會持續觀察。

張承傳提醒，20日起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島、馬祖注意長浪發生。