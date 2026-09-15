全台歷年第3例！女遊馬來西亞熱帶雨林染諾氏瘧 遭蚊蟲叮咬後染病

國內新增一例諾氏瘧病例，為國內歷年來第三例本國籍境外移入病例。疾管署表示，患者為50多歲本國籍女性，今年7月下旬至馬來西亞熱帶雨林地區旅遊，自述曾被蚊蟲叮咬，未服用瘧疾預防用藥，8月中旬返國後，同月下旬出現發燒、畏寒、上腹痛等症狀，就醫經檢驗通報，於9月1日確認感染諾氏瘧。

諾氏瘧重症程度僅次於惡性瘧，此為國內自2005年來再次出現本國籍境外移入諾氏瘧病例。疾管署防疫醫師林詠青表示，個案沒有潛在病史，今年7至8月去旅遊，自述旅遊期間有使用防蚊液，但仍遭蚊蟲叮咬，8月中旬回國後，經過10天陸續出現發燒、畏寒、上腹疼痛、惡心等症狀。

林詠青說，患者至急診就醫後，一開始收住單人隔離病房治療，起初懷疑登革熱感染，因為反覆發燒，且考量旅遊史，懷疑感染瘧疾，經血片顯微鏡檢查，發現疑似瘧原蟲，經通報實驗室做了PCR檢驗，確定是諾氏瘧原蟲。個案經治療後，血液中瘧原蟲大幅減少，目前PCR檢驗轉為陰性，已於9月上旬出院。

疾管署表示，瘧疾是感染瘧原蟲瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，依瘧原蟲不同，分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧及諾氏瘧；惡性瘧及間日瘧最常見，三日瘧、卵形瘧及諾氏瘧較罕見。

諾氏瘧流行於東南亞長尾獼猴和豬尾獼猴，由諾氏瘧原蟲引起，透過當地瘧蚊傳播。2004年以來，東南亞國家報告人類感染諾氏瘧原蟲案例逐漸增多，包括馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、越南、緬甸、印尼均有。

大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、惡心、嘔吐和疲倦等，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或周期性畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，甚至死亡。

間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數周或甚至數年後復發，所以治療血液瘧原蟲後，必須服用普來馬奎寧Primaquine錠劑，進行根除治療，避免復發。

疾管署監測資料顯示，今年截至9月14日，累計6例境外移入病例，感染國家為衣索比亞2例，巴基斯坦、奈及利亞、馬來西亞及其他（具多國旅遊史）各1例，年齡介於20多歲至70多歲，感染型別為間日瘧4例，惡性瘧及諾氏瘧各1例。

另統計2017至2026年，國內確診瘧疾人數累計71例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。全球瘧疾疫情近年呈上升趨勢，每年估計超過2億人感染，造成約60萬人死亡，疫情多集中於非洲如奈及利亞等國。

亞太地區瘧疾疫情多發生於印尼、印度及馬來西亞等國， 其中，馬來西亞為東南亞諾氏瘧疫情最高的國家，近年每年約報告2000至3000例諾氏瘧病例，今年截至第12周累計報告490例諾氏瘧病例，疫情較去年同期增加，病患主要分布於婆羅洲的沙巴及砂拉越等地，因諾氏瘧原蟲常透過蚊子從獼猴傳播給人，森林等人類與野生動物接觸密切的環境為高風險地區；印尼亞齊省近年諾氏瘧疫情上升；菲律賓巴拉望為諾氏瘧流行地區，今年上半年疫情上升，累計逾1300例瘧疾病例；歐洲多國亦有報告從東南亞移入的諾氏瘧病例。

林詠青提醒，到瘧疾流行區建議施打疫苗預防，另傳染性疾病有一定潛伏期，返國後21天都要注意身體徵兆，若出現發燒、寒顫、肌肉痠痛等類似流感症狀，甚至黃疸、肝腎衰竭等，都務必盡早就醫，並告知旅遊史。有些瘧疾會潛伏在身體中，一年後才復發，因此務必交代旅遊史。

疾管署發言人林明誠呼籲，民眾前往瘧疾流行地區如非洲、東南亞、大洋洲及中南美洲等地區，至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。

旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可防蚊藥劑，盡量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。相關資訊請至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。