交通部建構環台電動車充電路網 公共充電樁逾1.6萬槍

交通部推動公共充電樁建置，截至7月底，總數達1萬6280槍，對應電動小客車登記數逾14.9萬輛，車樁比9.2:1，優於歐盟建議10:1，其中快充車樁比為35.7:1，更優於歐盟建議80:1。

為建構電動車友善使用環境，滿足日益成長的電動車充電需求，交通部積極推動公共充電樁建置。

有關公共充電樁佈設情形，交通部路政及道安司簡任技正湯儒彥今天在記者會中表示，截至今年7月底，全國公共充電樁總數已達1萬6280槍，其中快充4188槍。

對應同期電動小客車登記數14萬9322輛，湯儒彥指出，如果換算成車樁比為9.2:1，優於歐盟建議10:1，其中快充車樁比為35.7:1，更顯著優於歐盟建議80:1。

交通部指出，為布局環台充電路網，解決電動車駕駛在公路沿線上長途里程焦慮，相關機關已於各所屬轄管場域設有充電站點，提供民眾中繼補電服務。

在國道部分，交通部表示，高速公路局已於113年8月完成「國道服務區充電路網全面上線」，且全數為200kW以上快充樁，7成為350、360kW。

配合電動車數量成長，高速公路局115年度針對清水服務區及湖口服務區（南北站），已啟動優先擴充充電車位作業，3站各增設4格，共計擴充12格，持續提升電動車充電服務。

其中，清水服務區已於今年2月擴充完成並開始營運，目前國道快充站共計設有154格充電車位。

另外，在西部主要幹線－台61線西部濱海快速公路沿線，交通部表示，公路局已分別於新豐休息站、大安休息站及口湖休息站共計設有13槍快充樁。

至於東部地區方面，台鐵也在114年7月完成啟用「宜花東充電站網絡」，沿著台9線公路及緊臨台鐵車站，在宜蘭縣、花蓮縣及台東縣9個站點，共計設置20槍公共充電樁，緩解民眾在東部駕駛電動車里程焦慮。

交通部說明，隨著公部門帶頭布建，國內電動車充電環境已逐步完善，並帶動民間充電樁市場發展日趨蓬勃，根據資料蒐集顯示，目前已有54家充電營運商投入充電服務，相較112年第3季總家數成長達1倍以上。

交通部表示，除持續攜手相關部會與地方政府推動增設公共充電樁外，政策推動也將由初期「積極擴增數量」階段，深化至「提升營運服務品質」階段，如確保充電設施可用性、督促業者落實營運管理等，藉此打造更便捷、可靠且友善的公共充電服務網絡。