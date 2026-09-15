快訊

國道一號車禍大貨車載雞蛋翻覆灑滿地 30歲駕駛當場死亡

外資賣超626億元…賣超這檔記憶體最多 買超第一名是金融股

台大校長拋「台灣沒台積電會怎樣？」 台積電共同營運長妙回

聽新聞
0:00 / 0:00

交通部建構環台電動車充電路網 公共充電樁逾1.6萬槍

中央社／ 台北15日電

交通部推動公共充電樁建置，截至7月底，總數達1萬6280槍，對應電動小客車登記數逾14.9萬輛，車樁比9.2:1，優於歐盟建議10:1，其中快充車樁比為35.7:1，更優於歐盟建議80:1。

為建構電動車友善使用環境，滿足日益成長的電動車充電需求，交通部積極推動公共充電樁建置。

有關公共充電樁佈設情形，交通部路政及道安司簡任技正湯儒彥今天在記者會中表示，截至今年7月底，全國公共充電樁總數已達1萬6280槍，其中快充4188槍。

對應同期電動小客車登記數14萬9322輛，湯儒彥指出，如果換算成車樁比為9.2:1，優於歐盟建議10:1，其中快充車樁比為35.7:1，更顯著優於歐盟建議80:1。

交通部指出，為布局環台充電路網，解決電動車駕駛在公路沿線上長途里程焦慮，相關機關已於各所屬轄管場域設有充電站點，提供民眾中繼補電服務。

在國道部分，交通部表示，高速公路局已於113年8月完成「國道服務區充電路網全面上線」，且全數為200kW以上快充樁，7成為350、360kW。

配合電動車數量成長，高速公路局115年度針對清水服務區及湖口服務區（南北站），已啟動優先擴充充電車位作業，3站各增設4格，共計擴充12格，持續提升電動車充電服務。

其中，清水服務區已於今年2月擴充完成並開始營運，目前國道快充站共計設有154格充電車位。

另外，在西部主要幹線－台61線西部濱海快速公路沿線，交通部表示，公路局已分別於新豐休息站、大安休息站及口湖休息站共計設有13槍快充樁。

至於東部地區方面，台鐵也在114年7月完成啟用「宜花東充電站網絡」，沿著台9線公路及緊臨台鐵車站，在宜蘭縣、花蓮縣及台東縣9個站點，共計設置20槍公共充電樁，緩解民眾在東部駕駛電動車里程焦慮。

交通部說明，隨著公部門帶頭布建，國內電動車充電環境已逐步完善，並帶動民間充電樁市場發展日趨蓬勃，根據資料蒐集顯示，目前已有54家充電營運商投入充電服務，相較112年第3季總家數成長達1倍以上。

交通部表示，除持續攜手相關部會與地方政府推動增設公共充電樁外，政策推動也將由初期「積極擴增數量」階段，深化至「提升營運服務品質」階段，如確保充電設施可用性、督促業者落實營運管理等，藉此打造更便捷、可靠且友善的公共充電服務網絡。

充電樁 交通部 電動車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹市YouBike再增29站！今年50站達標 年底前再加碼20站、450輛電輔車

日經實測比亞迪RACCO 續航表現亮眼﹑叫陣日本國產車市場

大南科交通不能等塞了才改善 議員促提10年交通藍圖

串聯桃園市區、蘆竹大竹、青埔 捷運青線今現勘拚加速審查

相關新聞

九層塔種一種突然不會長？9月進入「生死線」 專家教5招續命

家裡有種九層塔的民眾注意了！進入9月，不少人會發現原本枝葉茂盛、隨手一摘就是一大把的九層塔，突然開始瘋狂抽花穗、枝條變硬，甚至節間越拉越長、底部葉片愈來愈少，最後整盆只剩幾根光禿禿的老枝。種植粉專「種菜不求人」提醒，9月是九層塔生死線，這並不是九層塔突然「不會長」，而是植株逐漸從長葉階段轉向開花、結籽及老化，此時只要掌握5個關鍵，仍有機會重新長出嫩芽，甚至利用剪下來的枝條再繁殖成新盆栽，讓原本1盆九層塔再多出3盆新苗。

10月電價調漲方案 審議會本周五揭曉

經濟部宣布今年第2次電價費率審議會18日下午在經濟部召開，將由經濟部次長賴建信主持審議會，審議115年下半年公用售電業電價費率，並在會後宣布最新電價費率。

赴陸團仍要行前登錄 業者曝達共識：觀光署將先輔導、不裁罰為原則

交通部觀光署今早邀集旅遊業者討論赴陸行前登錄等事宜。據掌握，目前雙方已達成共識，將由觀光署先製作QA來進行輔導，對於旅行業者也以不做裁罰為原則，而旅行公會全聯會目前態度也表達願意轉告會員盡力配合。

住宿太貴是國旅最大阻礙？這2項也是國人對國旅卻步原因

政府持續祭出國旅優惠，到底國旅最大阻礙是什麼？1111人力銀行進行「補助來了，你會多住一晚嗎？2026國旅大調查」發現，住宿太貴固然是國旅最大阻礙，但是難請假、品質與價格不成正比，都是國旅意願不高原因。

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午16時50分發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日嘉義及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

獨／剴剴案社工二審明開庭 衛福部首提「社工專業人員管理制度」惹議

剴剴案主責社工遭起訴，明天二審開庭，衛福部今天舉行會議，首次提出「社會工作專業人員管理制度」草案內容，卻引發基層跳腳。與會社工代表感嘆，社工界在剴剴案後已士氣低迷，難以接受被「嚴管」，衛福部作為主管機關，對社工職業安全保障重視不夠，卻是字字只提「管理」，且草案對社工身分訂出明確定義，不符現行許多非社工人員卻執行社工工作實務現況，恐導致服務斷鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。