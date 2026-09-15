快訊

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

聽新聞
0:00 / 0:00

腸病毒開學後升溫…預估本周進入流行期 就診高峰達1.2至1.4萬人次

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
開學後腸病毒疫情升溫，根據疾管署統計，腸病毒就診人次第36周(9月6日至9月12日)門急診就診計1萬203人次，較前一周上升18.1%。記者翁唯真／攝影
開學後腸病毒疫情升溫，根據疾管署統計，腸病毒就診人次第36周(9月6日至9月12日)門急診就診計1萬203人次，較前一周上升18.1%。記者翁唯真／攝影

開學後腸病毒疫情升溫，疾管署統計，上周腸病毒門急診就診計1萬203人次，較前一周上升18.1%。疾管署發言人林明誠表示，腸病毒預估本周進入流行期，高峰將達到1.2至1.4萬人次就診，10月初逐步下降。林明誠提醒，國內新冠緩降，但流感、腸病毒、RSV及腹瀉疫情仍在上升中。

疾管署監測顯示，腸病毒疫情持續上升，上周就診1萬203人次，較前一周8641人次，上升18.1%；近四周實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為腸病毒D68型及克沙奇A16型。今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，含1例死亡，分別為腸病毒D68型5例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒家庭，應更加注意個人衛生，並時常清潔及消毒幼兒常接觸物品及玩具，保持活動空間環境通風，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

此外，青少年及成人都可能感染腸病毒，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為正確勤洗手、保持良好的個人衛生，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並落實環境清消。

另須注意，酒精對腸病毒毒殺效果有限，一般環境消毒可使用濃度500ppm的消毒水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）；如遭病童口鼻分泌物、嘔吐物或排泄物汙染物品或表面，建議使用1,000ppm濃度的含氯漂白水消毒（1公升清水加20毫升漂白水，攪拌均勻後使用）；消毒水擦拭完畢後，需靜待10分鐘再用清水擦拭一次。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

腸病毒 疾管署 新冠 疫情 流感

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

流感預估中秋前後到高峰！就診人次達15至16萬人 單周死亡創本季新高

別輕忽感染COVID-19 醫籲7警訊速至急診

再次感染新冠死亡率增4倍！醫籲三大重症族群 5天內用藥降低插管風險

一鍵通報、智慧防疫 竹市東區衛生所打造校園傳染病雲端防疫網

相關新聞

九層塔種一種突然不會長？9月進入「生死線」 專家教5招續命

家裡有種九層塔的民眾注意了！進入9月，不少人會發現原本枝葉茂盛、隨手一摘就是一大把的九層塔，突然開始瘋狂抽花穗、枝條變硬，甚至節間越拉越長、底部葉片愈來愈少，最後整盆只剩幾根光禿禿的老枝。種植粉專「種菜不求人」提醒，9月是九層塔生死線，這並不是九層塔突然「不會長」，而是植株逐漸從長葉階段轉向開花、結籽及老化，此時只要掌握5個關鍵，仍有機會重新長出嫩芽，甚至利用剪下來的枝條再繁殖成新盆栽，讓原本1盆九層塔再多出3盆新苗。

10月電價調漲方案 審議會本周五揭曉

經濟部宣布今年第2次電價費率審議會18日下午在經濟部召開，將由經濟部次長賴建信主持審議會，審議115年下半年公用售電業電價費率，並在會後宣布最新電價費率。

赴陸團仍要行前登錄 業者曝達共識：觀光署將先輔導、不裁罰為原則

交通部觀光署今早邀集旅遊業者討論赴陸行前登錄等事宜。據掌握，目前雙方已達成共識，將由觀光署先製作QA來進行輔導，對於旅行業者也以不做裁罰為原則，而旅行公會全聯會目前態度也表達願意轉告會員盡力配合。

住宿太貴是國旅最大阻礙？這2項也是國人對國旅卻步原因

政府持續祭出國旅優惠，到底國旅最大阻礙是什麼？1111人力銀行進行「補助來了，你會多住一晚嗎？2026國旅大調查」發現，住宿太貴固然是國旅最大阻礙，但是難請假、品質與價格不成正比，都是國旅意願不高原因。

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午16時50分發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日嘉義及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

獨／剴剴案社工二審明開庭 衛福部首提「社工專業人員管理制度」惹議

剴剴案主責社工遭起訴，明天二審開庭，衛福部今天舉行會議，首次提出「社會工作專業人員管理制度」草案內容，卻引發基層跳腳。與會社工代表感嘆，社工界在剴剴案後已士氣低迷，難以接受被「嚴管」，衛福部作為主管機關，對社工職業安全保障重視不夠，卻是字字只提「管理」，且草案對社工身分訂出明確定義，不符現行許多非社工人員卻執行社工工作實務現況，恐導致服務斷鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。