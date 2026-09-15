腸病毒開學後升溫…預估本周進入流行期 就診高峰達1.2至1.4萬人次

開學後腸病毒疫情升溫，疾管署統計，上周腸病毒門急診就診計1萬203人次，較前一周上升18.1%。疾管署發言人林明誠表示，腸病毒預估本周進入流行期，高峰將達到1.2至1.4萬人次就診，10月初逐步下降。林明誠提醒，國內新冠緩降，但流感、腸病毒、RSV及腹瀉疫情仍在上升中。

疾管署監測顯示，腸病毒疫情持續上升，上周就診1萬203人次，較前一周8641人次，上升18.1%；近四周實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為腸病毒D68型及克沙奇A16型。今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，含1例死亡，分別為腸病毒D68型5例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒家庭，應更加注意個人衛生，並時常清潔及消毒幼兒常接觸物品及玩具，保持活動空間環境通風，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

此外，青少年及成人都可能感染腸病毒，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為正確勤洗手、保持良好的個人衛生，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並落實環境清消。

另須注意，酒精對腸病毒毒殺效果有限，一般環境消毒可使用濃度500ppm的消毒水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）；如遭病童口鼻分泌物、嘔吐物或排泄物汙染物品或表面，建議使用1,000ppm濃度的含氯漂白水消毒（1公升清水加20毫升漂白水，攪拌均勻後使用）；消毒水擦拭完畢後，需靜待10分鐘再用清水擦拭一次。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。