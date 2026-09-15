國泰全國兒童繪畫比賽5千人齊聚彰化 彩繪快樂生活

初秋微風輕拂的晴朗週末早晨，彰化市延平公園的草地上洋溢著歡笑與童趣。第51屆「國泰全國兒童繪畫比賽」於9月12日在延平公園盛大舉行，現場吸引逾5,000名親子家庭共襄盛舉。本屆賽事以「一起創造快樂生活」為題，廣邀孩子們走出戶外，觀察周遭環境與人際互動，揮灑純真創意。陪伴孩子參與的家長們也表示：「這會是陪伴孩子成長的美好回憶。」

看著大朋友與小朋友在草地上席地而坐、親密互動的熱鬧景致，國泰人壽中部區部協理陳政揚深有感觸地指出，這場活動的本質就是一場溫馨的大型「家庭日」。陳政揚表示：「我們希望提供一個契機，讓家長能帶著孩子一起走入陽光與綠意中。因此，活動現場規劃不僅聚焦於美術寫生，更籌備了包羅萬象的周邊體驗，包括魔術表演、折氣球等，讓不同年齡層、不同興趣的大人、小孩都能樂在其中。」

凡於當天完成並繳交畫作的小朋友，皆能領取限量精美紀念品；而備受期待的抽獎環節更掀起活動高潮，智慧藍牙耳機、高級飯店住宿券、樂高禮盒等豐富大獎陸續開出，家長與孩童們紛紛伸長脖子、屏氣凝神等待幸運降臨，歡呼聲與掌聲此起彼落。

攜手警局向下扎根 金融防詐觀念融入日常

除了美育薰陶與親子娛樂，活動亦兼顧社會責任與公民教育。由國泰同仁組成的「詐騙防衛隊」特別攜手內政部警政署、彰化縣地方稅務局設立聯合宣導專區，透過生動有趣的闖關遊戲與有獎徵答，將防詐意識與基礎金融素養向下扎根。

彰化縣警察局彰化分局準備的400份宣導獎品在短時間內便被索取一空。分局同仁也在現場提醒家長與學童，當前各類金融詐騙手法層出不窮、日新月異，防詐意識必須持續更新；陳政揚協理則強調，國泰人壽長期與警政署及各縣市警局密切合作，整體阻詐成效與防詐比例均位居業界領先地位，展現守護民眾財產安全的堅定決心。

多元豐富的體驗攤位同樣吸引大批民眾排隊。主辦單位結合永續思維推出「咖啡香永續磚」手作DIY課程，透過寓教於樂的方式，引導親子攜手將廢棄咖啡渣再製成質感香氛磚，名額一釋出便秒殺；「AI數感占卜」與「芳療SPA紓壓體驗」也吸引家長排隊體驗、放鬆身心。現場更設有匹克球與足球趣味挑戰，讓親子在運動同樂的同時，深化防詐知識。

活動當天，延平公園樹蔭與草坪間，孩童們專注尋找最佳視角，神情認真地勾勒眼前風景與家人笑靨；更有不少孩子展現天馬行空的想像力，將喜愛的動漫角色與自然景色巧妙交融，生動詮釋出屬於新世代的「快樂生活」。

幼時同窗年年相約 戶外寫生彩繪純真友誼

漫步至公園寧靜的一角，就讀國小的沈同學正聚精會神地以畫筆描繪延平公園景致。曾短暫學過繪畫的她，下筆俐落、構圖分明。沈同學的母親羅小姐透露，女兒這次與好友徐同學、萬同學一同結伴報名寫生。3人因就讀同所幼兒園而結為摯友，也帶動3個家庭之間的情感交流，彼此更成為每年相約出遊的重要夥伴。此次3個家庭特別從台中跨縣市來到彰化同樂，不僅讓孩子親近戶外，也讓難能可貴的童年友誼持續累積。

彰化潘家兄妹相揪寫生 「皮克敏」躍上畫紙留住童年回憶

來自彰化在地的潘小姐、姚先生，與哥哥潘先生、洪小姐兩家人結伴同行，帶著3名孩子一同作畫。孩子們發揮巧思，將喜愛的遊戲角色「皮克敏」融入公園綠意之中，筆觸生動活潑。

潘小姐表示，孩子的成長過程需要父母用心陪伴，只要有機會就會常帶他們走出戶外，多累積溫馨回憶；洪小姐也表示，多參與戶外活動能避免孩子長時間沉迷電視與手機，平日也常安排路跑、野餐及露營等活動，讓孩子在自然環境中快樂成長。

國泰全國兒童繪畫比賽走過半世紀歲月，始終堅持陪伴台灣無數孩童健康茁壯。今年賽事陸續在全台各縣市巡迴展開，鼓勵學子以純真、細膩的視角捕捉日常微光與人際溫情。繼高雄場與彰化場獲得廣大迴響後，活動將於9月19日移師新北市永和仁愛公園舉行，持續將「藝術走入生活」的企業品牌願景落實於每個家庭與社區之中，激盪出更多溫暖與美好的生活火花。

國泰兒繪比賽戶外寫生在彰化舉行，潘小姐（左2）與哥哥潘先生（後中）兩家人一起參加。圖／國泰金控提供

國泰兒繪比賽戶外寫生在彰化舉行，沈同學（前排左起）幼兒園好友萬同學、徐同學一同結伴報名寫生。圖／國泰金控提供

國泰攜手警政署，在國泰兒繪比賽戶外寫生現場進行宣導，傳遞反詐觀念。圖／國泰金控提供