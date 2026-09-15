桃園機場貴賓室推台灣夜市祭 邀旅客登機前再度回味

桃園國際機場第二航廈一家貴賓室，為了讓旅客在登機前再度回味台灣夜市文化，即日起至12月31日推出「台灣夜市祭」，主打夜市美食，不讓來台灣旅遊的客人餓著肚子回家。

桃機第二航廈東方宇逸貴賓室今天表示，台灣夜市祭活動期間，貴賓室除了原有的美食，更加碼推出花生粉香菜豬血糕、鹽酥雞、大腸包小腸、黑糖豆花及迷你蔥油餅等限定餐點，搭配牛肉麵、滷肉飯、小籠包等經典台菜，更與早餐品牌「老漿家」合作推出飯糰配豆漿的聯名套餐，「不讓到台灣作客的民眾餓著肚子回家」。

東方宇逸貴賓室指出，除了夜市美食，入口處還以在地招牌、復古反光鏡及豆花攤位打造出夜市街景，並設置拍照區開放所有出境旅客入內合影；至於符合貴賓室入場資格者可另外獲得代幣，供旅客使用「台灣小吃圖鑑」扭卡機，就可隨機取得限量的夜市小吃插圖貼紙。

東方宇逸貴賓室說，根據交通部觀光署調查，超過8成來台旅客將「美食」列為最難忘體驗，近9成曾走訪夜市；英國旅遊平台Travelbag公布的2026年全球夜市排行榜中，士林及寧夏夜市分列第5、6名，是全球唯一有2座夜市入榜前10名的國家。瞄準「為美食而旅行」的觀光趨勢打造的主題體驗，盼望讓旅客離台前也能回味台灣夜市的熱鬧滋味。