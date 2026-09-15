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畢卡索愛情故事大公開！特展破萬人朝聖 展期延長至11月1日

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
在高雄BDW Gallery舉辦的畢卡索《想像中的人物肖像》特展，自開展以來吸引大批民眾參觀，民眾有備而來，趁二刷時以彩墨臨摹，栩栩如生。圖／莉瓷藝博物館
在高雄BDW Gallery舉辦的畢卡索《想像中的人物肖像》特展，自開展以來吸引大批民眾參觀，民眾有備而來，趁二刷時以彩墨臨摹，栩栩如生。圖／莉瓷藝博物館

畢卡索不只會畫畫，他一生豐富的感情世界，也成為藝術創作的重要靈感。由莉瓷藝博物館籌畫、在高雄BDW Gallery舉辦的畢卡索《想像中的人物肖像》特展，自開展以來吸引大批民眾參觀，截至目前已突破1萬人次，展覽人氣持續升溫，主辦單位宣布展期延長至11月1日。

主辦單位表示，這場展覽不只是帶大家看畢卡索的畫，更從他的愛情故事與人生經歷出發，帶觀眾認識這位藝術大師不為人知的一面。畢卡索一生有過多段感情，每段戀情都在他的生命中留下不同痕跡，也反映在他的作品裡。走進展場，可以看到畢卡索不同時期創作的人物肖像。與一般寫實畫作不同，他常把人物的五官、身體和線條重新拆解、組合，有時看起來誇張、有趣，有時甚至讓人第一眼認不出畫中人物，但這正是畢卡索獨特的藝術風格。

主辦單位表示，展覽開展後參觀人潮不斷，已突破1萬人次，為讓更多民眾有機會參觀，決定將展期延長至11月1日。喜歡藝術的民眾，或是對畢卡索的人生與愛情故事感到好奇，都可以趁展期延長，把握最後機會走進展場，從一幅幅人物肖像中，看見畢卡索的藝術，也看見他充滿戲劇性的人生。

在高雄BDW Gallery舉辦的畢卡索《想像中的人物肖像》特展，自開展以來吸引大批民眾參觀，民眾有備而來，趁二刷時以彩墨臨摹，栩栩如生。圖／莉瓷藝博物館
在高雄BDW Gallery舉辦的畢卡索《想像中的人物肖像》特展，自開展以來吸引大批民眾參觀，民眾有備而來，趁二刷時以彩墨臨摹，栩栩如生。圖／莉瓷藝博物館

在高雄BDW Gallery舉辦的畢卡索《想像中的人物肖像》特展，自開展以來吸引大批民眾參觀，現場有民眾對喜愛的作品進行速寫繪製。圖／莉瓷藝博物館
在高雄BDW Gallery舉辦的畢卡索《想像中的人物肖像》特展，自開展以來吸引大批民眾參觀，現場有民眾對喜愛的作品進行速寫繪製。圖／莉瓷藝博物館

博物館 畢卡索 高雄

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