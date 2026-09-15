LINE Bank推超越信用卡「彈性付」新產品 享先刷卡、最長40天後再付款

刷卡後遞延付款已非信用卡專屬功能，LINE Bank15日宣布推出全新升級的支付工具「彈性付」，讓刷卡與資金管理更加靈活。刷快點卡啟用「彈性付」自動支付，除享當下現金或點數回饋外，還可享最長40天後付款的好處。當遇到無法刷卡、亟需現金的情境時，「彈性付」還能隨時以轉帳或提領現金方式100%動用額度，刷卡與資金運用彈性均超越信用卡。

LINE Bank表示，「彈性付」應用情境多元。日常消費時，客戶若想延後付款一般會選擇信用卡刷卡。如刷快點卡使用「彈性付」額度，就能取得最長40天的付款緩衝期。而遇到水電修繕、繳房租、診所看病、小孩才藝班付款等，許多要求現金、無法刷卡的場景下，只要透過APP操作，就可隨時以轉帳或現金方式動用額度，不必因為向銀行提出信用卡預借現金申請而受到種種限制。

LINE Bank總經理黃以孟表示：「LINE Bank目標讓每一筆資金都靈活為客戶所用，期待金融服務融入日常生活各種場景，而不是讓用戶遷就單一金融服務。彈性付是用戶唾手可得的備援金庫，繳款或還款後額度立即恢復，突破傳統信用卡使用上的限制。在資金需求出現時，彈性付可為客戶的資金調度增添彈性與效率。」

LINE Bank推出限時優惠。自9月14日至10月11日活動期間內，成功新申辦「彈性付」並啟用「自動支付」功能，單筆刷卡動用金額達新台幣1,000元（含）以上之前3,000名客戶，每人可獲得200元現金回饋。