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第3例境外移入諾氏瘧 50多歲女遊馬來西亞雨林染疫

中央社／ 台北15日電

台灣新增一起境外移入諾氏瘧病例，為50多歲本國籍女性，曾至馬來西亞熱帶雨林地區旅遊，未服用瘧疾預防用藥，8月中旬返國後出現發燒等症狀，就醫確診。為歷年來第3例。

衛生福利部疾病管制署今天在例行疫報中公布，國內繼2005年、2025年後，國內出現第3例少見的諾氏瘧案例，個案為中部50多歲女性，沒有潛在病史，今年7月下旬至8月中旬至馬來西亞婆羅洲熱帶雨林地區旅遊。

疾管署防疫醫師林詠青說明，個案出發前沒有到旅遊醫學門診做過風險評估，也沒有使用預防用藥，旅遊期間雖然有使用防蚊液，但自述仍被蚊蟲叮咬，8月中旬返國後才10天就陸續出現症狀，先是發燒、畏寒、上腹疼痛，後來更因噁心、嘔吐赴急診就醫，馬上被收治單人隔離病房治療。

林詠青表示，醫師一開始懷疑登革熱，但女子反覆持續發燒，加上有旅遊史，進一步顯微鏡檢查發現疑似瘧原蟲，通報後經疾管署實驗室確診感染，經給予瘧疾治療藥物之後，已康復出院。

根據疾管署提供資料，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，依瘧原蟲的不同，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧及諾氏瘧；惡性瘧及間日瘧最為常見，三日瘧、卵形瘧及諾氏瘧則較為罕見。

疾管署發言人林明誠說，其中諾氏瘧是流行於東南亞長尾獼猴和豬尾獼猴的瘧疾，由諾氏瘧原蟲引起，透過當地的瘧蚊傳播，2004年以來東南亞國家報告人類感染諾氏瘧原蟲案例逐漸增多，包括馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、越南、緬甸、印尼均有。

疾管署監測資料顯示，今年截至9月14日，國內已累計6例瘧疾境外移入病例，感染國家為衣索比亞2例，巴基斯坦、奈及利亞、馬來西亞及其他（具多國旅遊史）各1例，年齡介於20多歲至70多歲，感染型別為間日瘧4例，惡性瘧及諾氏瘧各1例。

疾管署提醒，大多數人感染瘧疾後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，或甚至死亡。

疾管署說，間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用普來馬奎寧錠劑做根除治療，以避免復發。

境外移入 瘧疾 疾管署 發燒 馬來西亞

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