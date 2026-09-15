台北101董事長賈永婕任期倒數 談續任笑回：「美女都是要被追求的」

台北101董事長賈永婕上任兩周年，由於101董事長任期三年一任，目前任期進入倒數階段。被問到續任的意願？賈永婕說：「我目前沒有任何想法」，但也笑說「美女都是被追求的」。

談到當時接掌台北101董座，賈永婕回顧當時心境，「我真的沒想過在50歲時有那麼大的人生轉折，我很謝謝提攜我的貴人，也很謝謝自己很勇敢接下這個責任，這三年我真的是竭盡所能。董事會如果讓我續任？我沒想過這個問題，要看當時的心情， 對我而言這是非常開心有成就感的事，但我不會當作這是我人生中一定要做的事」。

她也談到「剛上任時，有人問我想把這裡變成什麼樣子？『我想把台北101被世界看見』，是我的初心與核心價值。但當初沒有什麼人相信我，我告訴自己，做就對了、往前衝。我沒有亮眼的學經歷背景，但我有滿腔熱血，我相信101的團隊是我的神隊友，我要用最快速度融入他們」。

她說「台北董事長任期三年一任，現在是任期倒數，所以會更精彩。我是個非常怕無聊的人，每次都會想怎麼做可以更有趣、更不一樣，所以跟我一起工作一定要開心，沒有熱情絕對無法扛著這麼大的壓力。」 她也非常感謝台北101團隊都是她的神隊友，尤其是總經理朱麗文，「總經理都陪在我身邊，我的莫名其妙想法，她都永遠安穩、安定的陪在我身邊」。