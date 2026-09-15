獨／剴剴案社工二審明開庭 衛福部首提「社工專業人員管理制度」惹議

剴剴案主責社工遭起訴，明天二審開庭，衛福部今天舉行會議，首次提出「社會工作專業人員管理制度」草案內容，卻引發基層跳腳。與會社工代表感嘆，社工界在剴剴案後已士氣低迷，難以接受被「嚴管」，衛福部作為主管機關，對社工職業安全保障重視不夠，卻是字字只提「管理」，且草案對社工身分訂出明確定義，不符現行許多非社工人員卻執行社工工作實務現況，恐導致服務斷鏈。

截至114年，全台社工約2萬1000人，領有社工師執照者，僅約1萬人，其餘均為社工人員。「社工師法」僅針對具社工師身分者有倫理懲戒機制，社工員則難以循此管道管理，衛福部所提「社工專業人員管理制度」草案，擬讓非社工師的社工人員適用社工倫理懲戒機制。高雄市社工職業工會秘書長郭志南指，該制度法規層級低，且「社工師法」無法作為懲處社工員的法源依據。

草案整體分為資格、認證、登錄、訓練、督導、倫理、執業安全等七大條款。除前述倫理條款引發爭議，據轉述，在「督導」部分也引發爭辯。目前僅政府委託機構辦理的社福方案，如社安網各項計畫等，有督導人力配置比率，草案中要求任何用人單位，應用1比5至1比8比率，聘用社福督導，有社福機構在會中表達，現行社工人力難尋，按此比率找到具足夠年資的督導，難上加難。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸指出，草案不符社工界期待，衛福部引用「社福基本法」第20條，主管機關可「訂定建立其專業人員之資格、認證、登錄、訓練及督導管理制度」制定管理社工的各項規則，但比起增加管理措施，為何不優先落實同法第17條，「主管機關應邀集社會福利相關學者、專家、民間機構、團體代表等，定期召開會議，規劃推動社會福利政策」，廣納社工心聲？

花蓮縣社工工會副理事長黃浚嘉表示，草案明確定義衛福部針對社工專業人員及其職務，分社工師、社工員、社工督導2類型，這與實務現場並不一致，因社工人才難覓，部分縣市就連服務家暴相對人、目睹暴力兒少的保護性社會工作，也從寬由不具社工身分者執行，萬一明確畫分，不僅第一線人員勞動權益不受保障，也恐導致其無法繼續從業，影響服務量能。

另，草案雖有「執業安全」條款，其內容卻只提到社工專業人員執行業務時，可請求警方協助。黃浚嘉指出，現行不少地區警力缺乏且工作量大，實際請求警方協助時，警方未必未願意配合。郭志南則質疑，衛福部稱該草案並非辦法，法律位階低下，該如何實質要求警察保護社工？

衛福部社工司司長楊雅嵐指出，衛福部委託社工專業團體辦理社工制度研究，透過分區座談、工作會議等方式，廣泛蒐集第一線社工及相關團體、縣市政府等意見，從實務需求檢視現行制度，重點在強化社工人員工作支持及權益保障，後續將持續綜整各界意見審慎研議。