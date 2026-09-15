後壁農會全新稻米加工設備啟用 「洋香瓜米乖乖」上市

台南市後壁區農會去年遭丹娜絲風災重創，加工設備及倉庫受損，在農糧署及自籌經費計約3000餘萬元，全新自動化碾穀機、精米機今上線，農會也正式發表「洋香瓜米乖乖」零嘴，可望成為農會另項明星產品。

台南市後壁區稻作逾3000公頃，素有「嘉南平原米倉」美稱，然去年丹娜絲颱風強風肆虐，造成農會設施及設備受損，從肥料倉庫、碾穀機、精米機、全自動包裝機，到公糧倉庫都得修繕，損失約3050萬元。

災後農會自籌1400餘萬元、農糧署協助1600餘萬元導入全新自動化碾穀機、精米機等，

其中，新設碾穀機負責將稻穀去除外殼，接著由精米機進一步加工成白米，最後銜接自動包裝設備。農會指出，更新後可縮短加工時間，降低過去部分環節仰賴人工負擔，也有助穩定每批白米加工品質。

後壁農會日前推出「洋香瓜米乖乖」市場詢問度破表，農會也安排今正式上市，產品嚴選後壁優質米結合香甜洋香瓜，讓消費大眾更認識後壁在地米食加工產品。

農會總幹事林怡歆說，這次以後壁兩大優質農產製作零食，原料選擇在後壁契作種植網紋綠肉品種「香華」洋香瓜，以200顆洋香瓜完整榨汁進入乖乖產線，結合後農米，成品「洋香瓜米乖乖」，香氣相當濃郁，已在後壁區農會步穀館上架，不乏超市、大賣場洽詢有意販售，希望推廣成後壁特色農產零嘴。