好戲連台！10月3日苗栗造橋、通霄分別推出「仙凡緣」、「月光劍客」

苗栗縣文化觀光局10月3日晚間7點30分將在通霄鎮綜合活動中心演藝廳推出縣立國樂團親子音樂會「月光劍客」，演出活動採索票入場，9月18日上午9點起於縣府文化觀光局、通霄鎮公所一樓服務台及通霄鎮立圖書館服務台開放索取，每人限索4張，索完為止。另外，10月3日下午5點30分客委會在造橋國中辦客家大戲下鄉巡演活動，邀榮興客家採茶劇團演出「仙凡緣」，還有闖通關送好禮，縣府歡迎民眾共下來看戲，以實際行動傳承推廣客家戲曲文化。

文觀局指出，苗栗縣立國樂團年度壓軸親子音樂會「月光劍客」以充滿想像力的奇幻冒險為主軸，故事描述原本清澈明亮的天空，某一天突然變得灰濛濛，連皎潔的月亮也漸漸失去光芒。原來，是妖怪偷偷將月光藏了起來，為了找回月亮的光，小小劍客背起行囊、握緊寶劍，踏上尋找月光的旅程，一路穿越森林、跨過河流、走進熱鬧城鎮，遇見各式各樣有趣的夥伴，也勇敢迎戰想奪走月光的妖怪。

這場演出將國樂與充滿童趣的舞台故事結合，透過豐富的音樂想像與戲劇情節，帶領大小朋友一同走進月光下的奇幻世界。在一次次冒險與挑戰中，小小劍客不僅學會勇敢面對困難，也逐漸明白，真正的勇敢不只是打敗妖怪，更是懂得守護心中最珍貴的光。透過音樂、故事與舞台表演，引導孩子感受勇氣、友情與守護的意義，打造適合親子共同欣賞的藝文體驗。

文觀局表示，榮興客家採茶劇團於1988年創立，在創意總監鄭榮興帶領下推廣客家八音戲曲文化超過30年，是苗栗縣無形文化傳統表演藝術類的保存團體，除了在國內各地巡演，更讓客家戲曲在世界舞台嶄露頭角，讓世界看到美麗多元的台灣文化，讓客家戲曲的傳統之美永續傳承。此外，榮興劇團也是獲獎常勝軍，今年第37屆傳藝金曲獎榮獲「最佳影音出版獎」、「最佳音樂設計獎」及「最佳傳統音樂專輯獎」等三大獎項。

文觀局長林彥甫表示，榮興劇團造橋的演出免費入場，傍晚5點30分開始先由造橋鄉公所推出「客家闖通關送好禮」，通過者送精美小禮，送完為止。晚間6點安排「扮仙祈福」，晚間6點30分「仙凡緣」登場。另外，曾接受客委會表揚的客語家庭或大人細子共下來看戲者，還加碼送精美小禮。

「仙凡緣」由吳卉卉、葉俊宏領銜主演，講述天界七仙女開天門窺探凡間，仙女張四姐因憐憫落魄書生崔文秀動了凡心，違反天規，被貶下凡化身人間女子，點化搖錢寶樹，暗中扶助崔文秀奮發向上，終得功名。但搖錢寶樹引來紈褲子弟黃得欽的覬覦，設局誣陷崔文秀殺人身陷囹圄。張四姐想盡辦法救夫，終在包青天親審及齊天大聖孫悟空下凡相助下，仙凡聯手還原真相。劇情緊湊、人物情感真摯，歡迎大家走入客家戲曲世界，體驗傳統藝術之美。