快訊

體操／選手世錦賽資格遭放棄 體操協會正式道歉：已解除秘書長職務

不滿世界沒幫忙！川普點名「1類國家」 伊朗戰爭後補償美國

台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

好戲連台！10月3日苗栗造橋、通霄分別推出「仙凡緣」、「月光劍客」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文化觀光局10月3日晚間7點30分將在通霄鎮綜合活動中心演藝廳推出縣立國樂團親子音樂會「月光劍客」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局10月3日晚間7點30分將在通霄鎮綜合活動中心演藝廳推出縣立國樂團親子音樂會「月光劍客」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局10月3日晚間7點30分將在通霄鎮綜合活動中心演藝廳推出縣立國樂團親子音樂會「月光劍客」，演出活動採索票入場，9月18日上午9點起於縣府文化觀光局、通霄鎮公所一樓服務台及通霄鎮立圖書館服務台開放索取，每人限索4張，索完為止。另外，10月3日下午5點30分客委會在造橋國中辦客家大戲下鄉巡演活動，邀榮興客家採茶劇團演出「仙凡緣」，還有闖通關送好禮，縣府歡迎民眾共下來看戲，以實際行動傳承推廣客家戲曲文化。

文觀局指出，苗栗縣立國樂團年度壓軸親子音樂會「月光劍客」以充滿想像力的奇幻冒險為主軸，故事描述原本清澈明亮的天空，某一天突然變得灰濛濛，連皎潔的月亮也漸漸失去光芒。原來，是妖怪偷偷將月光藏了起來，為了找回月亮的光，小小劍客背起行囊、握緊寶劍，踏上尋找月光的旅程，一路穿越森林、跨過河流、走進熱鬧城鎮，遇見各式各樣有趣的夥伴，也勇敢迎戰想奪走月光的妖怪。

這場演出將國樂與充滿童趣的舞台故事結合，透過豐富的音樂想像與戲劇情節，帶領大小朋友一同走進月光下的奇幻世界。在一次次冒險與挑戰中，小小劍客不僅學會勇敢面對困難，也逐漸明白，真正的勇敢不只是打敗妖怪，更是懂得守護心中最珍貴的光。透過音樂、故事與舞台表演，引導孩子感受勇氣、友情與守護的意義，打造適合親子共同欣賞的藝文體驗。

文觀局表示，榮興客家採茶劇團於1988年創立，在創意總監鄭榮興帶領下推廣客家八音戲曲文化超過30年，是苗栗縣無形文化傳統表演藝術類的保存團體，除了在國內各地巡演，更讓客家戲曲在世界舞台嶄露頭角，讓世界看到美麗多元的台灣文化，讓客家戲曲的傳統之美永續傳承。此外，榮興劇團也是獲獎常勝軍，今年第37屆傳藝金曲獎榮獲「最佳影音出版獎」、「最佳音樂設計獎」及「最佳傳統音樂專輯獎」等三大獎項。

文觀局長林彥甫表示，榮興劇團造橋的演出免費入場，傍晚5點30分開始先由造橋鄉公所推出「客家闖通關送好禮」，通過者送精美小禮，送完為止。晚間6點安排「扮仙祈福」，晚間6點30分「仙凡緣」登場。另外，曾接受客委會表揚的客語家庭或大人細子共下來看戲者，還加碼送精美小禮。

「仙凡緣」由吳卉卉、葉俊宏領銜主演，講述天界七仙女開天門窺探凡間，仙女張四姐因憐憫落魄書生崔文秀動了凡心，違反天規，被貶下凡化身人間女子，點化搖錢寶樹，暗中扶助崔文秀奮發向上，終得功名。但搖錢寶樹引來紈褲子弟黃得欽的覬覦，設局誣陷崔文秀殺人身陷囹圄。張四姐想盡辦法救夫，終在包青天親審及齊天大聖孫悟空下凡相助下，仙凡聯手還原真相。劇情緊湊、人物情感真摯，歡迎大家走入客家戲曲世界，體驗傳統藝術之美。

10月3日下午5點30分客委會在造橋國中辦客家大戲下鄉巡演，邀榮興客家採茶劇團演出「仙凡緣」。圖／苗栗縣政府提供
10月3日下午5點30分客委會在造橋國中辦客家大戲下鄉巡演，邀榮興客家採茶劇團演出「仙凡緣」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 通霄 觀光局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

清大中秋詠月系列音樂會將登場 聲樂家乘SUP在成功湖演唱

影／苗栗縣中小學生全國競賽表現亮眼 縣府表揚加碼發獎金

國慶晚會10/9新北登場！9/5下午1點開放免費索票 「世界的舞台 齊聚台灣」多國藝人、新北表演團隊齊聚板橋

北海岸國際風箏節19日登場 龍形風箏、Q版恐龍風箏升空

相關新聞

九層塔種一種突然不會長？9月進入「生死線」 專家教5招續命

家裡有種九層塔的民眾注意了！進入9月，不少人會發現原本枝葉茂盛、隨手一摘就是一大把的九層塔，突然開始瘋狂抽花穗、枝條變硬，甚至節間越拉越長、底部葉片愈來愈少，最後整盆只剩幾根光禿禿的老枝。種植粉專「種菜不求人」提醒，9月是九層塔生死線，這並不是九層塔突然「不會長」，而是植株逐漸從長葉階段轉向開花、結籽及老化，此時只要掌握5個關鍵，仍有機會重新長出嫩芽，甚至利用剪下來的枝條再繁殖成新盆栽，讓原本1盆九層塔再多出3盆新苗。

10月電價調漲方案 審議會本周五揭曉

經濟部宣布今年第2次電價費率審議會18日下午在經濟部召開，將由經濟部次長賴建信主持審議會，審議115年下半年公用售電業電價費率，並在會後宣布最新電價費率。

赴陸團仍要行前登錄 業者曝達共識：觀光署將先輔導、不裁罰為原則

交通部觀光署今早邀集旅遊業者討論赴陸行前登錄等事宜。據掌握，目前雙方已達成共識，將由觀光署先製作QA來進行輔導，對於旅行業者也以不做裁罰為原則，而旅行公會全聯會目前態度也表達願意轉告會員盡力配合。

住宿太貴是國旅最大阻礙？這2項也是國人對國旅卻步原因

政府持續祭出國旅優惠，到底國旅最大阻礙是什麼？1111人力銀行進行「補助來了，你會多住一晚嗎？2026國旅大調查」發現，住宿太貴固然是國旅最大阻礙，但是難請假、品質與價格不成正比，都是國旅意願不高原因。

獨／剴剴案社工二審明開庭 衛福部首提「社工專業人員管理制度」惹議

剴剴案主責社工遭起訴，明天二審開庭，衛福部今天舉行會議，首次提出「社會工作專業人員管理制度」草案內容，卻引發基層跳腳。與會社工代表感嘆，社工界在剴剴案後已士氣低迷，難以接受被「嚴管」，衛福部作為主管機關，對社工職業安全保障重視不夠，卻是字字只提「管理」，且草案對社工身分訂出明確定義，不符現行許多非社工人員卻執行社工工作實務現況，恐導致服務斷鏈。

C肝群聚案再增7例 疾管署預估人數將增為30至40人確診

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，截至昨天再新增7例確診，目前累計20人確診，疾管署發言人林明誠說明，新增7例分別為4男、3女，2人有輕微症狀，其餘5人無症狀。目前還有588人待採檢，預計還會再增加，確診陽性率為1.5％，比先前預估陽性率低，預估總確診個案會有30至40人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。