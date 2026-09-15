流感預估中秋前後到高峰！就診人次達15至16萬人 單周死亡創本季新高

秋冬季節交際迎流感，疾管署今公布上周流感急門診就診人次超過13萬人次，死亡人數單周達21例創本季新高，疾管署發言人林明誠表示，流感就診人次估計中秋節前後上看15至16萬人，預計與歷年來最高2024年16萬人差不多，預估9月底至10月初迎來最高峰，預計10月中旬反轉。

疾管署指出，國內流感疫情上升且處流行期，第36周(9/6-9/12)類流感門急診就診計13萬6796人次，較前一周上升16.5%。另上周(9/8-9/14)新增92例流感併發重症病例，含79例H1N1、5例H3N2、8例A未分型，及21例死亡，含18例H1N1、2例H3N2、1例A未分型。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占82.2%為高。本流感季累計1421例重症病例，含800例H1N1、503例H3N2、28例A未分型、90例B型及274例死亡含149例H1N1、104例H3N2、9例A未分型、12例B型，其中重症病例以65歲以上長者占65.0%及具慢性病史者占82.7%為多，68.3%未接種本季流感疫苗。

防疫醫師林詠青表示，南部1歲多男童本身沒有潛在疾病，去年10月、11月有接種過本季的流感疫苗，不過時隔要一年，所以保護力會逐漸的衰退。個案在9月上旬一開始出現的是典型的上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、流鼻水，當時就有先到醫院就醫。

林詠青說，個案家屬提到他有接觸史，同住家人在個案發病前2天也確診A型流感，所以經過醫師評估，就立刻給予他流感抗病毒的藥物，收治住院。不過在住院後2天，個案又出現了抽搐跟嗜睡的症狀，腦部電腦斷層顯示有腦水腫的情形，檢驗同樣也是A型流感陽性。

林詠青表示，研判為是流感合併腦炎或急性腦水腫，當下就轉到加護病房繼續治療。目前個案大概住院大概是一星期，目前意識清楚的、生命徵象也穩定，不過還是需要在觀察一段時間，持續在加護病房繼續的住院治療當中。

林詠青說，經過地方衛生單位的疫調，發現他的同住接觸者其實有3個人，同樣是在9月上旬也都有這一些上呼吸道感染的症狀，3個人統統都是確診A型流感。

林明誠表示，本季流感單周死亡病例創新高、門急診也突破13萬人次，目前預估這一波疫情會在中秋節前後達到高峰，就診人次會落在15至16萬人次，但評估應不至於超過16萬人次，預計10月疫苗開打後疫情就可以反轉。