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第48屆國際技能競賽將登場 賴清德授旗：讓世界看見台灣技能實力

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
勞動部下午舉行「第48屆國際技能競賽授旗典禮」，賴清德總統（圖）前往會場為代表團授旗，為即將出征的國手加油打氣，勉勵國手發揮長期培訓累積的專業與實力，讓世界看見台灣技能人才的專業與實力。記者曾學仁／攝影
勞動部下午舉行「第48屆國際技能競賽授旗典禮」，賴清德總統（圖）前往會場為代表團授旗，為即將出征的國手加油打氣，勉勵國手發揮長期培訓累積的專業與實力，讓世界看見台灣技能人才的專業與實力。記者曾學仁／攝影

有「技能奧運」之稱的第48屆國際技能競賽將於9月22日至27日在中國上海舉行，我國共派出47個職類、53名國手參賽。勞動部今天下午在台北漢來大飯店舉行「2026第48屆國際技能競賽授旗典禮」，賴清德總統親臨會場授旗，為即將出征的國手加油打氣，勉勵選手發揮長期培訓累積的專業與實力，在國際舞台全力以赴，讓世界看見台灣技能人才的專業。

授旗典禮中，賴清德總統將國旗及會旗授予國家代表隊長陳祈聖，在全體國手精神振奮的隊呼聲中，展現代表團團結出征、全力以赴的決心。賴清德表示，53名國手歷經層層選拔及長期培訓，才能取得代表台灣參加國際競賽的資格，這不只是個人努力的成果，背後更有指導老師、培訓團隊、學校、企業及家人的共同支持。

賴清德總統勉勵國手，能與世界各國頂尖技能好手同場競技，是難得的經驗，要珍惜國際舞台的機會，沉著應戰、發揮所長，以專業與自信迎接挑戰，爭取最高榮譽。賴清德指出，技能人才是支撐台灣產業發展及轉型升級的重要力量，政府將持續投入技能教育與人才培育，深化產學合作，鼓勵更多企業參與，讓技能培育與產業需求緊密接軌。他表示，希望透過完善的技能培育環境，讓更多青年憑藉專業找到發揮所長的舞台，同時為台灣產業發展及創新累積更多優秀技能人才。

勞動部下午舉行「第48屆國際技能競賽授旗典禮」，賴清德總統（前排中）前往會場為代表團授旗，為即將出征的國手加油打氣，勉勵國手發揮長期培訓累積的專業與實力，讓世界看見台灣技能人才的專業與實力。記者曾學仁／攝影
勞動部下午舉行「第48屆國際技能競賽授旗典禮」，賴清德總統（前排中）前往會場為代表團授旗，為即將出征的國手加油打氣，勉勵國手發揮長期培訓累積的專業與實力，讓世界看見台灣技能人才的專業與實力。記者曾學仁／攝影

勞動部下午舉行「第48屆國際技能競賽授旗典禮」，賴清德總統（左）、勞動部長洪申翰（右）前往會場為代表團授旗，為即將出征的國手加油打氣，勉勵國手發揮長期培訓累積的專業與實力，讓世界看見台灣技能人才的專業與實力。記者曾學仁／攝影
勞動部下午舉行「第48屆國際技能競賽授旗典禮」，賴清德總統（左）、勞動部長洪申翰（右）前往會場為代表團授旗，為即將出征的國手加油打氣，勉勵國手發揮長期培訓累積的專業與實力，讓世界看見台灣技能人才的專業與實力。記者曾學仁／攝影

國際技能競賽 賴清德 看見台灣 國旗

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