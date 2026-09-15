101國慶煙火再升級 賈永婕：跨年找大咖歌手合作、觀景台明年不一樣

台北101今日舉辦第十屆董總上任兩周年記者會，台北101董事長賈永婕與總經理朱麗文指出，今年業績非常好，至今雙位數成長，全年營收獲利創新高。並揭曉今年國慶煙火、無人機展演規畫，同時也預告，跨年煙火會找來台灣大咖歌手合作、觀景台在明年過年前會出現煥然一新的變化。

過去這兩年，台北101繳出什麼樣的成績單？朱麗文指出，「過去兩年，台北101持續創新與突破，2025年台北101購物中心業績達到240億元，首度登上全台百貨單店店王，觀景台全年來客數創下疫後新高。辦公大樓持續維持滿租，並以全球最高分取得LEED v5白金級認證，WELL同樣再次獲得白金級認證。全年營收與獲利寫下歷史新高紀錄」。至於今年表現，賈永婕表示，「今年業績非常好，至今雙位數成長，全年營收獲利會持續創新高」。

今年國慶，台北101以「Onward Taiwan一起點亮台灣」為主題，與台北市政府聯合舉辦2026國慶展演，由台新新光金控獨家贊助，並特別攜手台北市政府警察局即交通大隊共同拍攝宣傳影片。

賈永婕指出，今年國慶展演跟去年一樣維持14分鐘，但煙火與無人機都會升級，去年500台無人機，今年提升至600台。今年10月10日國慶日晚間10點，台北101將再次以煙火、無人機、建築燈光一起照亮台北夜空。

賈永婕上任來，今年是三度施放國慶煙火，賈永婕說「第一次是小而美，第二次是展現無窮韌性，因為要在信義區用無人機與煙火，那時我的壓力比Alex Honnold攀爬台北101時壓力還要大，今年則有去年的經驗加持，我很相信我們團隊」。

台北101觀景台今年人數與去年差不多持平，賈永婕說「今年觀景台算是沉澱期，我們有一個計畫生成，那是在我上任時就啟動了，請大家期待明年第一季，觀景台會有一個前所未有的計畫與變化，讓大家完全驚喜，預計過年前可以看到」。