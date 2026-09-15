台北101擴大節慶展演…國慶600台無人機 跨年有神祕大咖歌手

台北101持續擴大大型節慶展演，今年國慶將再度結合無人機、煙火及燈光演出，無人機數量由去年的500台增加至600台；跨年活動也已提前啟動籌備，董事長賈永婕透露，目前已親自邀請一名「大咖歌手」合作，將是台北101過去從未嘗試過的安排，盼透過大型活動持續強化台北101的地標效應。

今年是台北101第三度推出國慶展演，主題定為「Our Taiwan，一起點亮台灣」。賈永婕表示，去年首次在信義計畫區結合無人機與煙火演出，今年包括無人機起飛地點、方向及整體規劃都有調整，雖然許多環節必須「打掉重練」，但團隊已有去年執行經驗，更清楚如何強化整體展演。

今年無人機數量將由500台增至600台。賈永婕指出，信義計畫區大樓密集，無人機展演受到風速、降雨及場域等條件限制，因此不會一味追求數量與規模，而是著重展演內容，希望無人機圖案能在第一時間讓觀眾產生共鳴。

在內容設計上，今年也將加入更多年輕元素。賈永婕表示，除了國慶展演應有的主題，也會結合網路話題及年輕族群關注內容，以較年輕的語言呈現，希望擴大不同客群對活動的參與感。

國慶之後，台北101也已著手籌備年底跨年活動。賈永婕透露，今年跨年將規劃過去從未有過的合作形式，目前已親自邀請一名大咖歌手，相關計畫正在籌備中。至於歌手人選及合作形式，她未進一步透露，僅表示將是過去台北101跨年未曾出現的安排。