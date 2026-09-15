全台醫師荒…台大雲林逆勢招進22主治 10女醫、夫妻檔、2雲林子弟返鄉

全台醫療人力普遍吃緊，台大醫院雲林分院今年逆勢招進22名新任主治醫師，涵蓋內科、外科、小兒、婦產、眼科、泌尿、麻醉、復健及急診等專科，其中有10位女醫師，也有夫妻檔，以及2名土生土長的雲林子弟返鄉服務。院長馬惠明表示，新進人數是這三年最多，為雲林醫療人力注入新血，現有主治醫師229人。

馬惠明表示，在目前醫療環境下，雲林還能招募到22名專科醫師「其實非常不容易」，醫院提供優於總院的職涯發展機會，包括給予更多職涯輔導、出國進修機會，甚至論文發表還加碼10萬元獎金，「會把每一個新進醫師都當親生兒子養」，讓選擇雲林分院為職涯第一站的年輕主治醫師都有很好發展。

今年新進醫師中，有2人是土生土長的雲林子弟，包括胃腸肝膽科醫師葉星佑、郭烜嘉。葉星佑希望回到自己出生的地方生活、工作，郭烜嘉則認為，回到熟悉的雲林，可以發揮所學服務鄉親，兩人的家人過去也都曾接受台大雲林分院照護。

副院長王植賢表示，今年新進醫師陣容相當完整，尤其外科部就有多名醫師加入，其中包括雲林相對稀缺的小兒外科醫師薛又寧、有達文西手術專長的婦產部醫師林鈺庭、眼科林予暘則是小兒眼科專家。

今年台大醫院雲林分院新進22名主治醫師陣容內科部包括代謝分泌科何宜家、李學竹，胸腔科張宸嘉，胃腸肝膽科辛冠輝、葉星佑、郭烜嘉，腎臟科鄭黃昱翔，心臟血管科張舒評，以及風濕免疫科陳亦抒。

外科部包括一般外科薛又寧、神經外科陳姿樺、心臟外科陳嘉鋐；婦產部有林鈺庭、楊恬欣；眼科林予暘；泌尿部林彥均；麻醉部許欣安；復健部許瑋真；急診醫學部陳仲昫、施柏鈞、羅志威；小兒部內分泌代謝科則有葉晉銘。

馬惠明表示，這批新進醫師涵蓋多項核心專科，從慢性疾病、胸腔、消化系統、腎臟、心血管疾病，到外科、婦產、眼科、泌尿、麻醉、復健及急診，進一步補強各專科服務量能，讓雲林鄉親有更完整的醫療選擇。

另外，影像醫學專家陳世杰教授出任副院長。陳世杰長期投入醫學影像診斷、教學及研究，也關注人工智慧及新興科技在醫療領域的應用，將協助醫院持續推動醫療品質、教學研究及智慧醫療。

台大醫院雲林分院新進醫師胃腸肝膽科葉星佑（右）、郭烜嘉（左）都是雲林子弟，圖中為院長馬惠明。記者陳雅玲／攝影

台大醫院雲林分院新進胃腸肝膽科醫師葉星佑是雲林子弟。記者陳雅玲／攝影