業界反彈赴陸行前登錄 觀光署：僅登錄旅行社出團聯繫資訊無涉個資

旅遊業者不滿交通部觀光署發函要求業者9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄，否則最高開罰5萬元，觀光署今早邀集旅遊業者討論赴陸行前登錄等事宜。觀光署表示，本案是旅行社辦理赴陸旅遊安全的相關預防作為，請業者事先登錄旅行社出團相關聯繫資訊無涉旅客個資，已充分說明讓各公協會代表知悉；觀光署將以宣導及輔導方式加強協助業者，也請公協會協助向會員旅行社辦理宣導說明會。

對於這次爭議，觀光署表示，為了讓業者對執行內容更加了解，再次召開座談會議。會中各旅行業公協會代表充分表達意見，觀光署針對業者提出是否上傳旅客個資及處罰等疑義再次補充明確說明，赴陸團體旅遊行前登錄是以旅行社辦理非公開招攬之「團體旅遊」為單位，非團體旅遊之個人旅遊、自由行則與旅行業者無關。

觀光署也說，旅行業行前登錄無須登錄團員名單，僅有旅行社及團體名稱、領隊與聯絡電話等，且台灣的旅行社擁有赴陸旅遊的專業及經驗，觀光署希望與業者一起共同提升對旅客旅遊安全的保障。遇有旅客有相關疑義時，已請旅行社多向旅客說明。