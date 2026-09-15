雲林布袋戲館由霹靂國際多媒體接手 本周六試營運戲迷熱烈關切

雲林布袋戲館今年9月起由霹靂國際多媒體接手進駐，並於本周六開放試營運，引起戲迷熱烈討論；霹靂團隊今天陸續將多項設備運抵場館並動員全力整備。霹靂說，試營運期間除有小型偶展，也有劇團演出和講座，帶領民眾了解影視布袋戲幕後的專業技術與文化底蘊。

位於虎尾鬧區中心的雲林布袋戲館，原為「虎尾郡役所」，2001年列為歷史建築，修復後2007年由縣府闢為雲林布袋戲館，2014年委外營運，成為布袋戲原鄉的重要藝文發展基地，每年國際偶戲節均以此為中心，歷經多個團隊經營後，今年將由具代表性的霹靂國際多媒體公司，從9月起進駐接手。

消息傳出馬上引來網友熱議，更關心何時開幕。網友說，過去布袋戲館以傳統偶戲為展館主題，如今霹靂接手，應可帶動升級，看見更多偶劇科技，大家很期待。

霹靂表示，目前正積極整備，預定9月19、20及25至28日試營運，上午10時到下午6時開放，9月30日正式營運，只有周一、二採預約制提供團體參訪及預約體驗，其餘時間正常開放免費入館參觀。

未來除常態展覽，一樓除原有展館，後方規畫雲林特產及霹靂文創商品展售處，二樓小型展覽間。試營運期間，每天下午將有劇團演出，26日下午推出「館長來開講」，由資深操偶師、現任廠長林奎協（阿堯師）分享影視布袋戲幕後的專業技術。

霹靂指出，本月底全館正式營運後，將建立常態文化體驗內容。每周六、日提供定點定時免費導覽，帶領民眾認識布袋戲文化；另推出付費操偶體驗，讓參觀者實際接觸戲偶操作與表演技巧，從「看布袋戲」進一步走入「演布袋戲」。

縣府文觀處長謝明璇表示，布袋戲館過去以展覽、參觀為主，導入霹靂後將帶進長期所累積的戲劇製作、影視產業等元素，並串聯不同流派、劇團、藝師、新世代創作者及地方文化資源。未來將增加定期展演、導覽、操偶體驗、主題工作坊、月光戲館、教育推廣及節慶企劃，增加民眾參與，相信可吸引更多民眾到訪，展現布袋戲原鄉之美。

謝明璇說，未來期待布袋戲館不再只是「來一次、看完展覽就離開」的地方，而是讓在地居民、戲迷、親子、學校與國內外旅客攜手建立為台灣布袋戲文化基地。

雲林布袋戲館，本月底起將由霹靂國際多媒體接手營運，霹靂團隊積極整備，各式霹靂偶陸續進駐，預定本周六開放試營運。記者蔡維斌／攝影