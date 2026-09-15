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台糖恢復外購粗油精煉 每月再增產沙拉油500噸

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部要求台糖沙拉油再增產，台糖恢復外購其他業者符合標準的庫存粗油進行精煉。聯合報系資料照
經濟部要求台糖沙拉油再增產，台糖恢復外購其他業者符合標準的庫存粗油進行精煉。聯合報系資料照

沙拉油食安事件6、7月爆發後，經濟部協調台糖等食用沙拉油業者增產，穩定供應。其中，台糖下半年停購外購粗油計畫宣告終止，經濟部責成台糖擴大增產，「恢復外購其他業者符合標準的庫存粗油進行精煉」，預計每個月可再增產500噸，以供應市場所需。

此次沙拉油食安事件爆發後，也改變消費者的用油選擇。經濟部指出，從通路銷售發現，近期沙拉油銷售量大減7成，但其他種類食用油銷售量增加2成5，不少消費者轉向使用其他油品取代沙拉油。

經濟部表示，為因應下一波用油高峰，已責成台糖進一步擴大增產，恢復外購其他業者符合標準的庫存粗油進行精煉，預計每個月可再增產500噸，以供應市場所需；考量年底及農曆春節將陸續進入食品備貨期，提醒業者可提前盤點實際用油需求及庫存，妥為安排採購計畫。

台糖沙拉油來源除了自主進口黃豆產製成品油之外，也會向上游油脂業者採購粗油精煉沙拉油，意外被沙拉油食安事件波及後，8月宣布下半年停購外購粗油，全數自主進口黃豆、生產沙拉油。

經濟部表示，國內食用沙拉油市場中，中聯油脂市佔率33％，自7月1日停工後，其餘三家生產業者大統益、長輝及台糖均維持24小時運轉、全力增產，每月增產4400噸，且出廠價不調漲。

目前已協助校園團膳、餐飲、罐頭、糕餅餡料等50家業者取得411噸食用沙拉油，其中台糖負責專案供應校園團膳業者每天534桶沙拉油，確保學校營養午餐所需油品充分供應。

至於原使用福壽、福懋、泰山沙拉油的食品業者，因需要臨時轉換供應商，仍有部分業者面臨限量供應或延遲供貨情形。

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