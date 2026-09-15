快訊

體操／選手世錦賽資格遭放棄 體操協會正式道歉：已解除秘書長職務

不滿世界沒幫忙！川普點名「1類國家」 伊朗戰爭後補償美國

台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

除濕盒的水別亂倒！家事達人提醒「非純水」恐傷管線 這樣做才正確

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
分離式迷你除濕器可拆分或堆疊使用，淺層抽屜也適用。圖／486團購提供
分離式迷你除濕器可拆分或堆疊使用，淺層抽屜也適用。圖／486團購提供

台灣氣候潮濕，不少民眾習慣在衣櫃、鞋櫃或抽屜擺放除濕盒，但集滿的水到底該怎麼處理卻常被忽略。許多人習慣順手往流理台或浴室排水孔倒，甚至有人拿去澆花，導致植栽枯萎。家事達人486先生提醒，除濕盒內看似透明的液體並非清水，而是吸收水氣後形成的氯化鈣水溶液，若未妥善稀釋就直接傾倒，恐造成管線或金屬零件生鏽腐蝕。

486先生指出，市售除濕盒多以氯化鈣作為吸濕成分，產生的水溶液絕不能當作一般生活廢水隨意倒掉。建議傾倒時「同步將水龍頭打開」，藉由大量流動清水持續沖刷稀釋，避免高濃度的化學溶液長時間滯留在管壁或五金接頭處。萬一不慎打翻，別只用乾布擦拭，應戴上手套並以濕布反覆擦拭，最後再用乾布擦乾；若不慎沾染皮膚或衣物，也要立即以清水大量沖洗。

傳統除濕盒需定期更換、丟棄，長久下來產生不少一次性垃圾，有時候不小心也容易遇到漏液、傾倒等問題。486團購觀察，近期「免倒水、可重複使用」的分離式迷你除濕器詢問度提升，成為小空間防潮的新選擇。

這類迷你除濕器主打櫃體、抽屜等小範圍使用，不需插電即可吸收濕氣，透過機身顯示窗判斷吸濕狀態。吸飽濕氣後，只要放回專用還原座進行乾燥，就能再次使用，省去傳統除濕盒反覆倒水的麻煩與荷包開銷。

環保除濕器可放回還原座重複使用，省去反覆倒水的麻煩。圖／486團購提供
環保除濕器可放回還原座重複使用，省去反覆倒水的麻煩。圖／486團購提供

環保除濕盒器可吊掛於衣櫃中使用，避免傳統除濕盒容易傾倒漏液等困擾。圖／486團購提供
環保除濕盒器可吊掛於衣櫃中使用，避免傳統除濕盒容易傾倒漏液等困擾。圖／486團購提供

486先生 除濕機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

除濕劑的水別直接倒！1招正確處理 避免排水管生鏽、植物枯萎

不是都能放冰箱！粉、醬、油調味料存方式各不同 4異狀別再用

白露過後不只要添衣！故宮古畫藏玄機..秋日風水開運關鍵看過來

蛋黃酥放微波爐竟「爆炸」！消防局曝原因 加熱前一步驟別漏掉

相關新聞

九層塔種一種突然不會長？9月進入「生死線」 專家教5招續命

家裡有種九層塔的民眾注意了！進入9月，不少人會發現原本枝葉茂盛、隨手一摘就是一大把的九層塔，突然開始瘋狂抽花穗、枝條變硬，甚至節間越拉越長、底部葉片愈來愈少，最後整盆只剩幾根光禿禿的老枝。種植粉專「種菜不求人」提醒，9月是九層塔生死線，這並不是九層塔突然「不會長」，而是植株逐漸從長葉階段轉向開花、結籽及老化，此時只要掌握5個關鍵，仍有機會重新長出嫩芽，甚至利用剪下來的枝條再繁殖成新盆栽，讓原本1盆九層塔再多出3盆新苗。

10月電價調漲方案 審議會本周五揭曉

經濟部宣布今年第2次電價費率審議會18日下午在經濟部召開，將由經濟部次長賴建信主持審議會，審議115年下半年公用售電業電價費率，並在會後宣布最新電價費率。

赴陸團仍要行前登錄 業者曝達共識：觀光署將先輔導、不裁罰為原則

交通部觀光署今早邀集旅遊業者討論赴陸行前登錄等事宜。據掌握，目前雙方已達成共識，將由觀光署先製作QA來進行輔導，對於旅行業者也以不做裁罰為原則，而旅行公會全聯會目前態度也表達願意轉告會員盡力配合。

住宿太貴是國旅最大阻礙？這2項也是國人對國旅卻步原因

政府持續祭出國旅優惠，到底國旅最大阻礙是什麼？1111人力銀行進行「補助來了，你會多住一晚嗎？2026國旅大調查」發現，住宿太貴固然是國旅最大阻礙，但是難請假、品質與價格不成正比，都是國旅意願不高原因。

獨／剴剴案社工二審明開庭 衛福部首提「社工專業人員管理制度」惹議

剴剴案主責社工遭起訴，明天二審開庭，衛福部今天舉行會議，首次提出「社會工作專業人員管理制度」草案內容，卻引發基層跳腳。與會社工代表感嘆，社工界在剴剴案後已士氣低迷，難以接受被「嚴管」，衛福部作為主管機關，對社工職業安全保障重視不夠，卻是字字只提「管理」，且草案對社工身分訂出明確定義，不符現行許多非社工人員卻執行社工工作實務現況，恐導致服務斷鏈。

C肝群聚案再增7例 疾管署預估人數將增為30至40人確診

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，截至昨天再新增7例確診，目前累計20人確診，疾管署發言人林明誠說明，新增7例分別為4男、3女，2人有輕微症狀，其餘5人無症狀。目前還有588人待採檢，預計還會再增加，確診陽性率為1.5％，比先前預估陽性率低，預估總確診個案會有30至40人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。