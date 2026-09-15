除濕盒的水別亂倒！家事達人提醒「非純水」恐傷管線 這樣做才正確

台灣氣候潮濕，不少民眾習慣在衣櫃、鞋櫃或抽屜擺放除濕盒，但集滿的水到底該怎麼處理卻常被忽略。許多人習慣順手往流理台或浴室排水孔倒，甚至有人拿去澆花，導致植栽枯萎。家事達人486先生提醒，除濕盒內看似透明的液體並非清水，而是吸收水氣後形成的氯化鈣水溶液，若未妥善稀釋就直接傾倒，恐造成管線或金屬零件生鏽腐蝕。

486先生指出，市售除濕盒多以氯化鈣作為吸濕成分，產生的水溶液絕不能當作一般生活廢水隨意倒掉。建議傾倒時「同步將水龍頭打開」，藉由大量流動清水持續沖刷稀釋，避免高濃度的化學溶液長時間滯留在管壁或五金接頭處。萬一不慎打翻，別只用乾布擦拭，應戴上手套並以濕布反覆擦拭，最後再用乾布擦乾；若不慎沾染皮膚或衣物，也要立即以清水大量沖洗。

傳統除濕盒需定期更換、丟棄，長久下來產生不少一次性垃圾，有時候不小心也容易遇到漏液、傾倒等問題。486團購觀察，近期「免倒水、可重複使用」的分離式迷你除濕器詢問度提升，成為小空間防潮的新選擇。

這類迷你除濕器主打櫃體、抽屜等小範圍使用，不需插電即可吸收濕氣，透過機身顯示窗判斷吸濕狀態。吸飽濕氣後，只要放回專用還原座進行乾燥，就能再次使用，省去傳統除濕盒反覆倒水的麻煩與荷包開銷。

環保除濕器可放回還原座重複使用，省去反覆倒水的麻煩。圖／486團購提供