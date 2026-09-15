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中部這型血最缺…台中警廣攜企業辦捐血送羊肉爐等 民眾捐熱血響應

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
警廣台中分台今攜手在地企業辦捐血活動，吸引民眾排隊捐血。記者趙容萱／攝影
警廣台中分台今攜手在地企業辦捐血活動，吸引民眾排隊捐血。記者趙容萱／攝影

近期天雨等天候降低民眾出門捐血意願，中部醫療用血拉警報，單日血庫進血量甚至減少超過1000袋，今僅剩6.3天，又以O型血最缺。警廣台中分台今攜手在地企業辦捐血，捐血送羊肉爐、飲品、衛生紙、晴雨傘等，吸引民眾排隊捐血。

台中捐血中心企劃課課長孟達說明，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血，每天約需1800袋，近日受天雨等天候影響，只能靠上班族假日捐血，今天血庫僅剩6.3天，低於7天安全庫存標準，其中又以O型血最缺，剩5.3天，由於血庫存量持續偏低，盼透過捐血活動，充裕醫療用血。

警廣台中分台今早在台中市黎明辦公區禮堂舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」公益活動，現場出動3輛大型捐血車，並集結多方企業與機關團體，盼號召民眾捐血挹注血庫。

台中市中醫師公會提供現場義診、南屯區清潔隊設攤提供廢電池與舊 3C 兌換有機肥料；警察局、高公局及公路局中區分局等帶來識詐桌遊與行車安全有獎徵答。

今天活動，獲在地企業熱烈響應，包括双人企業董事長紀志隆出錢出力、帶領妻兒捐血做公益。

双人企業董事長紀志隆（中）出錢出力、帶領妻兒捐血做公益。記者趙容萱／攝影
双人企業董事長紀志隆（中）出錢出力、帶領妻兒捐血做公益。記者趙容萱／攝影

警廣台中分台今攜手在地企業辦捐血活動，吸引民眾排隊捐血。記者趙容萱／攝影
警廣台中分台今攜手在地企業辦捐血活動，吸引民眾排隊捐血。記者趙容萱／攝影

警廣台中分台今攜手在地企業辦捐血活動，吸引民眾排隊捐血。記者趙容萱／攝影
警廣台中分台今攜手在地企業辦捐血活動，吸引民眾排隊捐血。記者趙容萱／攝影

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