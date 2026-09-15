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板橋安泰淞鶴診所C肝群聚再新增7例 至今有20例確診

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發C肝群聚事件，本周再新增7人確診為急性C型肝炎，相關確定病例累計20例。聯合報系資料照
新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發C肝群聚事件，本周再新增7人確診為急性C型肝炎，相關確定病例累計20例。聯合報系資料照

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發C肝群聚事件，衛生局擴大回溯召回114年7月1日至115年8月27日期間，曾在該診所接受針劑治療者1118人接受檢驗。衛生局今表示，截至9月14日已成功連繫1099人，其中有530人完成檢驗，陽性計有52人，多為無症狀，已陸續協助轉介就醫，本周再新增7人確診為急性C型肝炎，相關確定病例已累計20例。

衛生局表示，新增7例確診病例分布於板橋區、樹林區、土城區，4男3女，年齡介於46歲至75歲。5人無症狀，2人有疲倦、肚子不舒服等輕微症狀，目前皆在家休養。

衛生局表示，為方便民眾接受檢驗，除全市29區衛生所提供檢驗服務外，衛生局另於土城及板橋衛生所增開夜間、假日抽血檢驗門診。土城衛生所服務時間為9月18日（五）晚間；板橋衛生所為9月17日（四）晚間及9月19日（六），呼籲曾在上述期間至該診所接受針劑治療者，盡速完成抽血檢驗。

衛生局呼籲，醫療機構提供醫療照護時，務必落實標準感染管制措施及安全注射，以確保病人及醫療工作人員的健康與安全。民眾應避免不必要的注射行為，並切勿與他人共用針具、注射器等器具，以降低感染風險，如經醫師診斷為急性C型肝炎，應依醫囑定期至醫療院所接受追蹤及治療。

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發C肝群聚事件，本周再新增7人確診為急性C型肝炎，相關確定病例累計20例。聯合報系資料照
新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發C肝群聚事件，本周再新增7人確診為急性C型肝炎，相關確定病例累計20例。聯合報系資料照

板橋 確診 診所 衛生局

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