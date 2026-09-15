沒洗澡不能碰床？他曝「連坐都不行」 4.2萬網友爆共鳴

洗完澡才能上床，對不少人來說不只是生活習慣，更像是一條不能踩的紅線。一名網友好奇詢問「有沒有人和我一樣，覺得洗完澡才可以上床是正解？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己一直認為洗完澡才能上床是理所當然的事，好奇詢問網友，是否和他一樣，覺得洗完澡才可以上床是正解？沒想到短短一句話意外引發4.2萬人討論。

貼文一出後，引發多數網友共鳴，紛紛表示「可以不整理房間，但上床前一定要洗澡，這是我最後的潔癖底線」、「沒洗澡就睡沙發，但外宿旅館飯店的話沒關係」、「只要出過門再也不能躺回去直至洗過澡」、「床是神聖的，上床前要乾淨」、「不洗澡直接上床睡覺，不管多累都睡不著」、「誰敢沒洗澡爬到我床上，我直接開始第三次世界大戰」。

事實上，很多人都相當在意沒洗澡不可以先上床。本站曾報導，一名女網友分享，自己只能接受還沒洗澡前，可以坐在床上，但近期和朋友一起去住雙人房，對方居然不洗澡就躺在床上，認為這樣會弄髒床，差點想和對方翻臉，好奇問大家「是直接汙染床，還是先洗澡派？」

對此，有不少網友認同原PO觀點，紛紛表示「當然要先洗澡，這行為真的很不OK」、「絕對先洗澡，流汗混雜外面灰塵很噁」、「有流汗的話完全不行，畢竟要睡一整晚」、「完全不能接受耶，同睡一張床還是乾淨點比較妥當」、「兩張單人床就沒差，反正各睡各的，但雙人床的話我一定會先洗澡」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我覺得還好，住外面就是難得可以這樣邋遢」、「飯店床不是自己家的床，弄髒也沒差吧」、「其實沒有很常換洗床單的話，床大部分的時間都比你本人還要髒」、「旅館清潔程度有限吧，搞不好原本就只有重鋪沒有整個換掉」、「躺在棉被上的話還好，反正不是拿來蓋的那面」、「有這種奇怪的堅持，還不如勤換床單」。