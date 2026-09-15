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影／南投健行節開跑！新增2古道路線 明天起開放報名

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會中宣布，今年新增中寮永祿古道、鹿谷挑竹古道2路線。記者賴香珊／攝影
南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會中宣布，今年新增中寮永祿古道、鹿谷挑竹古道2路線。記者賴香珊／攝影

為推廣低碳永續旅遊，南投縣連續6年舉辦「南投健行節」，今年新增中寮永祿古道、鹿谷挑竹古道，首場於10月3日在南投市撼龍步道登場，明起開放報名；南投旅遊好康月首波摸彩最大獎賓士Benz電動車今抽出，由王姓縣民幸運中獎。

副縣長王瑞德指出，南投是全台唯一不靠海的縣市，山林資源豐沛，森林步道各具特色，為鼓勵民眾走出戶外，並推廣低碳永續旅遊，縣府6年前開始舉辦「南投健行節」成縣內經典活動，今年以「好嗨森」為主題，呼應入山健行「好開心」。

而「2026南投健行節」將於10月3日至11月14日舉行，除了經典路線「南投市撼龍步道」、「雙龍七彩吊橋」，新增「中寮永祿古道」、「鹿谷挑竹古道」，完成健行可獲得活動徽章及完走紀念品，還有腳踏車、掃地機器人等多項好禮摸彩。

王瑞德說，首場「撼龍森訪」將於10月3日登場，全長約2.5公里，適合全家大小一起輕鬆健行；第二場為10月17日「雙龍彩遊」較具挑戰性，全長約1.5公里，沿途可欣賞峭壁、溪谷及壯闊山林景致，並規畫烤大豬、特色DIY等活動。

第三場11月1日「永祿客韻」、最終場11月14日「挑竹尋幽」為新增路線，縣府分別投入1258萬元、1500萬元修建，前者是先民往來重要山徑，後者是昔日挑運孟宗竹的重要歷史通道，沿途竹林高聳翠綠，兩條路線全長均約2公里。

觀光處表示，第一場「撼龍森訪健行」將於明天（15日）中午12時開放報名，其餘場次活動資訊及報名方式可至「樂旅南投」Facebook粉絲專頁查詢。另「南投旅遊好康月」首波摸彩等今也抽出，最大獎賓士Benz電動車由王姓縣民獲獎。

「南投旅遊好康月」活動至10月31日止，活動期間在南投消費滿100元即可參加抽獎，於永續店家、合法旅宿及南投世界茶業博覽會等指定消費，還可享有加碼抽獎機會，後續將再抽出賓士Benz電動車1台、住宿券、旅遊禮包等好禮。

南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會後副縣長王瑞德（右1）參觀特色產業攤位。記者賴香珊／攝影
南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會後副縣長王瑞德（右1）參觀特色產業攤位。記者賴香珊／攝影

南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會中也抽出南投旅遊好康月首波摸彩最大獎賓士Benz電動車，由王姓縣民幸運中獎。記者賴香珊／攝影
南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會中也抽出南投旅遊好康月首波摸彩最大獎賓士Benz電動車，由王姓縣民幸運中獎。記者賴香珊／攝影

南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會中也抽出南投旅遊好康月首波摸彩最大獎賓士Benz電動車，由王姓縣民幸運中獎。記者賴香珊／攝影
南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會中也抽出南投旅遊好康月首波摸彩最大獎賓士Benz電動車，由王姓縣民幸運中獎。記者賴香珊／攝影

圖為2025南投健行節，民眾開心參與南投市撼龍步道健行活動。圖／南投縣政府提供
圖為2025南投健行節，民眾開心參與南投市撼龍步道健行活動。圖／南投縣政府提供

南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會中宣布今年新增中寮永祿古道、鹿谷挑竹古道2路線。。記者賴香珊／攝影
南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會中宣布今年新增中寮永祿古道、鹿谷挑竹古道2路線。。記者賴香珊／攝影

南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會中宣布，今年新增中寮永祿古道、鹿谷挑竹古道2路線，首場於10月3日在南投市撼龍步道登場。記者賴香珊／攝影
南投縣政府15日舉行「南投健行節」記者會，會中宣布，今年新增中寮永祿古道、鹿谷挑竹古道2路線，首場於10月3日在南投市撼龍步道登場。記者賴香珊／攝影

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