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蛋黃酥熱量超高！吃1顆散步70分鐘 糖尿病、心血管病友恐數值飆升

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
振興醫院新陳代謝科主治醫師陳瀅宇提醒，糖尿病友和心血管病友，更應落實血糖、血壓的精準監測。振興醫院提供
振興醫院新陳代謝科主治醫師陳瀅宇提醒，糖尿病友和心血管病友，更應落實血糖、血壓的精準監測。振興醫院提供

中秋節月餅、糕點樣樣來，小心血糖、膽固醇飆升。一顆蛋黃酥熱量就高達250-300大卡，要散步70分鐘才能消耗，裡頭的高鹽、高糖、高油，對糖尿病、心血管疾病患者負擔大，恐增加急性心肌梗塞或中風風險。醫師提醒，中秋飲食應多攝取高纖蔬食、建立規律運動習慣，糖友更要嚴格測量血糖，不可掉以輕心。

中秋糕餅口感酥脆、綿密，都是由大量澱粉、糖分與油脂高溫烘烤而成。蓮蓉、棗泥等廣式月餅，小小一顆熱量達171大卡，需要持續走路60分鐘才能消耗。傳統蛋黃酥單顆熱量約250-300大卡，需散步至少70分鐘，且鹹蛋黃為醃製食品，鹽分與膽固醇極高，光是單顆蛋黃熱量就有70-80大卡。菠蘿酥皮、流心內餡等創新口味蛋黃酥，外皮是由奶粉、麵粉與奶油製成，流心內餡含大量糖漿與油脂，熱量遠高於傳統蛋黃酥。

麻糬內餡糕點因為難消化，會使血糖上升幅度呈現「又高又慢」的趨勢，且容易引發胃食道逆流。綠豆椪單顆熱量約250-300大卡，滷肉餡多使用豬肥肉，膽固醇偏高。鳳梨酥單顆熱量高達200-250大卡，需散步60分鐘以上才能消耗。

振興醫院新陳代謝科主治醫師陳瀅宇說明，月餅屬於高升糖指數（High GI）食物，會使體內血糖飆升，胰臟被迫分泌大量胰島素，若長期在高濃度狀態，會產生「胰島素阻抗」，讓頸部、腋下或鼠蹊部，出現「黑色棘皮症」的黑色素沉澱，造成胰島素敏感度變差，糖尿病惡化。

膽固醇過量也會增加心血管負擔。製作糕點不可或缺的奶油或豬油，皆屬於飽和脂肪，攝取過量會使壞膽固醇升高，造成血管慢性發炎與硬化，誘發心血管疾病。陳瀅宇提醒，無論血糖或膽固醇超標，在初期通常無明顯症狀，病友往往在毫無防備下，發生急性心肌梗塞或中風。

陳瀅宇建議，想要安心過節，應注意熱量總量管制，一碗飯熱量約200-300大卡，吃一顆蛋黃酥就可少吃一碗飯；糕點應與親友分食，並搭配富含膳食纖維的蔬菜或食物，讓血糖較為平緩；養成規律運動習慣，每次持續30分鐘，每週至少累積150分鐘快走、游泳、騎單車等「中等強度有氧運動」，達到流汗、微喘但仍可說話的程度；搭配重量訓練，提升基礎代謝率，且避免飯後久坐引發胃食道逆流。

陳瀅宇補充，針對糖尿病等慢性病友，更應該落實精準監測，在飲食前後、運動前後，測量並記錄血糖值。心血管病友亦應定時測量血壓，確保血管沒有承受額外壓力。此外，充足睡眠也能降低壓力荷爾蒙與食慾荷爾蒙，避免異常飢餓感，導致過度進食。只要做好精準監測、聰明取代、維持規律作息，慢性病友同樣能度過健康、平安且身體無負擔的中秋佳節。

振興醫院新陳代謝科主治醫師陳瀅宇說明，中秋糕餅對身體負擔大，應注意熱量總量管制、分食並搭配高纖、培養運動習慣。振興醫院提供
振興醫院新陳代謝科主治醫師陳瀅宇說明，中秋糕餅對身體負擔大，應注意熱量總量管制、分食並搭配高纖、培養運動習慣。振興醫院提供

蛋黃酥 糖尿病 血管

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