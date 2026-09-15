鯤鯓王平安鹽祭將登場 「護鹽騎士」開放報名中

邁入第23年的鯤鯓王平安鹽祭，將於11月7、8日登場，其中最受歡迎的特色活動「護鹽騎士」即日起開放報名，主辦單位籲請有意者把握機會，參與這項年度盛會。

鯤鯓王平安鹽祭自2004年由雲嘉南濱海國家風景區、南鯤鯓代天府舉辦至今，近年台灣守護文創也大力投入，已成為結合王爺信仰、鹽業文化與濱海觀光的重要年度活動，今年活動以「鹽續平安•幸福相隨」為年度主題，延續王爺信仰與鹽文化精神。

護鹽騎士活動將帶領民眾自井仔腳瓦盤鹽田出發，沿著鹽鄉自行車道騎乘至南鯤鯓代天府，全程約6.3公里。騎士們將一路守護象徵平安祝福的平安鹽，跟隨請鹽神轎步入祈福大道，並參與祭鹽祈福法會，在騎乘的過程中感受鹽鄉文化與百年信仰交織而成的獨特魅力。

雲嘉南濱海國家風景區表示，為提供安全、順暢的騎乘體驗，今年活動特別邀請專業領騎團隊全程陪騎，每20位騎士配置1位專業領騎員，全程協助維護騎乘安全與隊伍秩序，讓每位參與者都能安心完成護鹽祈福之旅。活動抵達南鯤鯓代天府後，也將安排導覽解說，帶領民眾深入認識王爺信仰文化，體驗完整的祭鹽儀式流程。

這次活動採線上報名，至9月20日止，名額有限，額滿為止，報名網址：https://www.beclass.com/rid=30527716a5edeb129319。

凡成功報名護鹽騎士，即可獲得「護鹽騎士專屬任務禮」（限量200組），內含背袋式平安鹽球、祈福旗、旅行用7入漱口水及2026鯤鯓王平安鹽袋各1份。

除護鹽騎士活動外，今年也同步推出「護鹽騎士．雲嘉南祈福騎旅二日遊」套裝行程，由雄獅旅行社獨家推出，提供民眾更多元的參與方式。

更多活動資訊請至「交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處」官方網站及「雲嘉南，好好玩！！！」Facebook粉絲專頁查詢