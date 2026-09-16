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全球首款美國FDA生髮適應症雷射登台　絲凱鉑診所成指定治療院所　國際毛髮醫學技術接軌台灣

文／ 絲凱鉑生髮診所 提供

近年來落髮、掉髮問題逐漸受到不同年齡層關注，從日常頭皮保養到毛髮醫學，消費者對於生髮科技與專業評估的需求持續提升。隨著國際毛髮醫學技術發展，生髮雷射也逐漸朝向精準、非侵入式及個人化評估方向發展。此次國際生髮科技再進一步，FoLix髮力現生髮雷射取得美國FDA生髮適應症，並導入台灣毛髮醫學市場，絲凱鉑生髮診所更成為美國FDA生髮雷射指定治療院所，讓國際生髮科技正式與台灣專業診療接軌。

絲凱鉑生髮診所舉辦 FoLix 髮力現生髮雷射原廠國際講師臨床教育交流會，台灣醫師團隊完成技術交流與教育訓練。 圖／絲凱鉑生髮診所 提供
絲凱鉑生髮診所舉辦 FoLix 髮力現生髮雷射原廠國際講師臨床教育交流會，台灣醫師團隊完成技術交流與教育訓練。 圖／絲凱鉑生髮診所 提供

絲凱鉑生髮診所舉辦 FoLix 髮力現生髮雷射原廠國際講師臨床教育交流會，台灣醫師團隊完成技術交流與教育訓練。圖／絲凱鉑生髮診所 提供
絲凱鉑生髮診所舉辦 FoLix 髮力現生髮雷射原廠國際講師臨床教育交流會，台灣醫師團隊完成技術交流與教育訓練。圖／絲凱鉑生髮診所 提供

不同於單純引進一項設備，絲凱鉑此次聚焦的是「國際技術＋專業醫師＋臨床應用」的完整整合。為深化台灣醫師對生髮雷射技術的理解，絲凱鉑生髮診所特別舉辦髮力現生髮雷射技術研討會，邀請美國專業講師來台，與台灣醫師團隊進行技術交流，針對不同落髮型態、頭皮狀況及毛囊狀態，分享國際技術發展與臨床應用經驗。

本次原廠國際講師 Keren Hayut 為 Lumenis Clinical Affairs／Regulatory & Medical Affairs Leader，具備生命科學背景，並擁有醫藥、醫療器材及臨床事務的豐富經驗。此次來台主要分享 FoLix 髮力現生髮雷射的技術原理與臨床應用經驗。

談到原廠為何選擇絲凱鉑生髮診所作為指定合作與示範診所之一，Keren Hayut 表示：「我們對全球合作診所的篩選標準非常嚴格，不僅硬體需符合國際規格，醫師團隊更必須具備豐富的毛髮醫學經驗。絲凱鉑生髮診所在毛髮與頭皮領域擁有深厚的專業基礎，也是我們評估後具指標性的合作夥伴。我們希望透過與絲凱鉑生髮診所原廠認證團隊的深度合作，將這項通過美國 FDA 生髮適應症的雷射技術，以原廠標準與精準的治療流程帶給台灣民眾。」

FoLix髮力現採用1565nm非侵入式分段雷射技術，此次國際技術交流也進一步聚焦設備原理、施作區域規劃及醫師臨床判斷。對絲凱鉑生髮診所而言，真正重要的不只是「把設備帶進台灣」，而是透過國際原廠技術交流及醫師教育訓練，讓專業團隊更深入掌握技術特性，並依照每位患者的頭皮與毛髮狀況進行專業評估與治療規劃。

Lumenis 原廠國際講師 Keren Hayut 與絲凱鉑醫師進行 FoLix 髮力現生髮雷射臨床操作交流，分享設備應用與治療規劃經驗。圖／絲凱鉑生髮診所 提供
Lumenis 原廠國際講師 Keren Hayut 與絲凱鉑醫師進行 FoLix 髮力現生髮雷射臨床操作交流，分享設備應用與治療規劃經驗。圖／絲凱鉑生髮診所 提供

此次成為美國FDA生髮雷射指定治療院所，也代表絲凱鉑生髮診所在國際毛髮醫學技術接軌上再向前一步。透過FoLix髮力現與國際專業團隊的技術交流，絲凱鉑希望將國際生髮科技從「設備引進」進一步落實到「醫師專業應用」，建立更完整的毛髮健康管理服務。

Lumenis 原廠國際講師 Keren Hayut，現任 Clinical Affairs／Regulatory & Medical Affairs Leader，來台參與 FoLix 髮力現臨床教育交流。圖／絲凱鉑生髮診所 提供
Lumenis 原廠國際講師 Keren Hayut，現任 Clinical Affairs／Regulatory & Medical Affairs Leader，來台參與 FoLix 髮力現臨床教育交流。圖／絲凱鉑生髮診所 提供

絲凱鉑醫師實際操作 FoLix 髮力現生髮雷射設備，依患者頭皮與毛髮狀況進行專業評估及治療規劃。圖／絲凱鉑生髮診所 提供
絲凱鉑醫師實際操作 FoLix 髮力現生髮雷射設備，依患者頭皮與毛髮狀況進行專業評估及治療規劃。圖／絲凱鉑生髮診所 提供

面對現代人對毛髮健康日益提升的需求，絲凱鉑生髮診所也持續從頭皮檢測、毛髮醫學科技、生髮雷射到日常頭皮養護等面向，發展整合式毛髮健康管理概念。未來將持續透過國際技術交流、醫師教育及臨床經驗分享，深化台灣毛髮醫學專業發展。

Lumenis 原廠國際講師 Keren Hayut 與絲凱鉑醫師團隊進行臨床經驗分享，深化生髮雷射技術與國際毛髮醫學交流。圖／絲凱鉑生髮診所 提供
Lumenis 原廠國際講師 Keren Hayut 與絲凱鉑醫師團隊進行臨床經驗分享，深化生髮雷射技術與國際毛髮醫學交流。圖／絲凱鉑生髮診所 提供

對於關注落髮、掉髮及毛髮健康的民眾而言，生髮科技的進步，也讓「專業評估」的重要性更加受到重視。透過醫師針對個人頭皮、毛囊及落髮狀況進行評估，再依實際需求規劃適合的毛髮健康管理方式，成為現代毛髮醫學持續發展的重要方向。FoLix髮力現與絲凱鉑生髮診所的國際技術合作，也讓台灣消費者有機會接觸國際生髮雷射技術，持續推動毛髮健康管理與國際醫學科技接軌。

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