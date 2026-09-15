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上任2周年宣布再放國慶煙火 101董座賈永婕：任期進入倒數

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台北101董事長賈永婕。記者林海／攝影
台北101董事長賈永婕。記者林海／攝影

台北101董事長賈永婕上任2周年，也宣布將施放第三次國慶煙火，由台新新光金控獨家贊助，賈永婕表示，董事長為三年一任，進入第三年他的任期也進入倒數，但倒數也會是精采時刻。

賈永婕指出，第一次國慶煙火雖然小而美，但第二次就首次搭配無人機放煙火，而第三年一定會更進步，主題為「ONWARD TAIWAN」，希望一起點亮台灣，而台北101就是台灣的「光明燈」，今年同樣也會再有無人機表演，並較去年再多出100架。

賈永婕表示，2年剛上任，很多人會問，想把101變成什麼樣子，但其實就是想讓更多人看見，台北101是最重要的地標，台灣也值得驕傲，他雖沒有傲人的學經歷背景，但有滿腔熱血，也與團隊共同凝聚出力量。

對於接下來的營運計畫，賈永婕表示，今年表現優於預期，到目前商場業績仍有雙位數成長，一定會創新高。但對於獲利，他則強調會在預算控制內處理，活動精采不代表花的錢會更多。

國際活動不少，但國際觀光客並未增加，觀景台來客也相對低迷。賈永婕表示，觀景台目前是沈澱期，而改變計畫是在上任之初就啟動，明年農曆年前就能看到成果，一定會讓大家耳目一新，不論是本地客或是國際觀光客，會有很大幅度的成長，「這是全世界沒有人做過的計畫。」

但對於先前被大家詬病的室內燈太亮影響觀賞夜景，是否會做出改變，賈永婕表示僅說，「這是很小的事情，不是重點。」

回顧過去2年的營運成果，總經理朱麗文表示，是充滿挑戰但不斷突破的過程，去年購物中心業績240億元，首度成為全台百貨店王，觀景台人數創疫後新高，辦公大樓則是持續滿租，營收與獲利創歷史新高，但2周年不是終點，而是再出發的起點。

除了國慶煙火以外，賈永婕也透露，今年跨年煙火的音樂會跟「很大咖」的歌手合作。

賈永婕 煙火 台北101

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