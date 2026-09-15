九層塔種一種突然不會長？9月進入「生死線」 專家教5招續命

家裡有種九層塔的民眾注意了！進入9月，不少人會發現原本枝葉茂盛、隨手一摘就是一大把的九層塔，突然開始瘋狂抽花穗、枝條變硬，甚至節間越拉越長、底部葉片愈來愈少，最後整盆只剩幾根光禿禿的老枝。種植粉專「種菜不求人」提醒，9月是九層塔生死線，這並不是九層塔突然「不會長」，而是植株逐漸從長葉階段轉向開花、結籽及老化，此時只要掌握5個關鍵，仍有機會重新長出嫩芽，甚至利用剪下來的枝條再繁殖成新盆栽，讓原本1盆九層塔再多出3盆新苗。

第一招，就是花穗一冒出來就剪。看到九層塔頂端開始出現花苞時，別只把最上方的花摘掉，最好沿著花穗往下修剪，剪到仍有健康葉節的位置，至少保留2至3個葉節。九層塔一旦持續開花，會把更多養分投入花朵與種子，嫩葉自然越長越慢；適度去除花穗與老枝，反而有助於下方葉腋重新冒出側芽。

第二招，改變採收方式，別再只摘大片葉子。長期只摘葉，容易讓枝條一路往上竄，中間卻越來越光禿。較好的方式是等嫩枝長到約10至15公分時，直接從一對葉節上方剪下整段嫩梢，等於在採收的同時完成「摘心」，留下的葉節有機會再冒出兩個側芽，久而久之就能從一根變兩根、兩根再變四根，株型也會更加矮壯茂密。

第三招是水要夠，但不能一直泡在水裡。九層塔葉片多、蒸散速度快，炎熱天氣確實需要補水，但如果看到葉子稍微垂下就頻繁澆水，反而可能讓盆土長期過濕。比較簡單的判斷方式，是摸摸表土約2至3公分，如果已經偏乾，再一次澆透，直到盆底有水流出。若早上才剛澆過水，下午因高溫短暫萎垂，也不必立刻再補一輪，可等傍晚降溫後再觀察。

第四招是增加光照。九層塔若長期光線不足，容易出現枝條徒長、節間拉長、葉片變薄等問題。建議每天提供約4至6小時以上日照，但如果原本長期放在陰暗處，也別突然直接搬到烈日下曝曬，應循序增加光照時間，讓植株慢慢適應。

第五招則是「剪完再補薄肥」。九層塔大幅修剪後，需要重新長出一批新芽，此時再補充養分比較有意義。可使用一般蔬菜或葉菜肥料，依產品說明稀釋後少量施用；若是液肥，可約7至14天補充一次，但前提仍是根系健康、盆土排水正常。若看到葉片變小就猛加肥，不但無法讓老枝瞬間恢復，還可能先傷到根系。

修剪下來的健康嫩枝也別急著丟掉。只要沒有正在開花，可挑選約8至12公分長的枝條，摘掉下方葉片，只保留頂端2至3對葉子，再插進清水中，讓底部節點泡到水，放在明亮但避免烈日直曬的位置，並定期換水。等長出明顯白根、根系約2至3公分長後，就能分別移植到小盆中，原本要丟掉的3根枝條也有機會再變成3盆新的九層塔。

大葉大學藥用植物與食品保健學系助理教授許文光表示，九層塔含有豐富β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素等天然植化素，及鎂、磷、鉀、鈣天然礦物質和維生素A、C，有抗氧化、壯骨骼、顧眼睛、保護呼吸道等作用。

青農謝丞傑分享九層塔有益吃法，指出九層塔可以用來煎蛋、配鹹酥雞、九層塔抓餅、羅勒青醬義大利麵，或者拿來炒蛤蜊、炒茄子、炒蝦、煮三杯雞，要注意長時間高溫烹煮會破壞九層塔的營養成分，煮熟即可。