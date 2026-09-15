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流感新增21例死亡 上周就診人次突破13萬、上升16.5%

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
現在進入秋冬交替季節，下稱疾管署今日表示，流感及新冠疫情均處流行期且流感疫情持續上升，上周類流感門急診就診突破13萬人次，較前一周上升16.5%。記者翁唯真／攝影
現在進入秋冬交替季節，下稱疾管署今日表示，流感及新冠疫情均處流行期且流感疫情持續上升，上周類流感門急診就診突破13萬人次，較前一周上升16.5%。記者翁唯真／攝影

現在進入秋冬交替季節，疾管署今日表示，流感及新冠疫情均處流行期且流感疫情持續上升，上周類流感門急診就診突破13萬人次，較前一周上升16.5%，新增92例流感併發重症病例、21例死亡；本流感季累計1421例重症病例及274例死亡。

疾管署指出，國內流感疫情上升且處流行期，第36周(9/6-9/12)類流感門急診就診計13萬6796人次，較前一周上升16.5%。另上周(9/8-9/14)新增92例流感併發重症病例，含79例H1N1、5例H3N2、8例A未分型，及21例死亡，含18例H1N1、2例H3N2、1例A未分型。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占82.2%為高。本流感季累計1421例重症病例，含800例H1N1、503例H3N2、28例A未分型、90例B型及274例死亡含149例H1N1、104例H3N2、9例A未分型、12例B型，其中重症病例以65歲以上長者占65.0%及具慢性病史者占82.7%為多，68.3%未接種本季流感疫苗。

依據疾管署監測資料顯示，國內新冠肺炎疫情下降，惟仍處流行期， 第36周(9/6-9/12)新冠門急診就診計1萬7847人次，較前一周(8/30-9/5)下降13.3% ；上周(9/8-9/14)新增53例本土重症病例及18例本土死亡病例。去(年10月起累計675例新冠併發重症本土病例，其中124例死亡，重症病例以65歲以上長者占73.3%及具慢性病史者占82.8%為多，83.6%未接種本季新冠疫苗；近4周本土病例變異株以NB.1.8.1 及PQ.16.1.1為主。

疾管署提醒，隨著入秋氣溫逐漸轉涼，請民眾注意自身狀況，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，應戴口罩及早就醫、生病在家休息等措施；如有危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應盡速就醫，並由醫師評估是否符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，以把握用藥時機，降低併發重症風險。

流感 死亡 疫情

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