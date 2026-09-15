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10月電價調漲方案 審議會本周五揭曉

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
今年第2次電價費率審議會18日召開，10月後電價是否調漲以及調漲方案，將於會後揭曉。聯合報系資料照
今年第2次電價費率審議會18日召開，10月後電價是否調漲以及調漲方案，將於會後揭曉。聯合報系資料照

經濟部宣布今年第2次電價費率審議會18日下午在經濟部召開，將由經濟部次長賴建信主持審議會，審議115年下半年公用售電業電價費率，並在會後宣布最新電價費率。

經濟部長龔明鑫15日在與產業公協會第4場交流會後受訪時表示，國際能源價格與國內的油價及電價有很大的落差，平穩物價及照顧民生，經濟部責無旁貸，這兩年的財政狀況真的比較好，如果能透過預算補貼中油及台電，讓物價平穩下來是很好的方式。

不過，電價審議會周五就要召開，立法院追加預算尚未審議，是否通過也是未定之數，外界關注10月電價是否先行反映成本調漲，據傳工業用電及AIDC電價費率會先做調整。

龔明鑫強調，電價費率最終仍是委員會決定，經濟部會將可能的情況都先提給委員，讓他們來做決定。至於工業電價或AIDC電價是否率先調整？龔明鑫僅表示會通盤考量。

電價 龔明鑫 油價

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